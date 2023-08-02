Новини | Масована атака дронів росіян на Ізмаїл за сотні метрів від Румунії. Вибухи і у Києві
Уночі 2 серпня армія Росії запустила дрони Shahed, начинені десятками кілограмів вибухівки, для нового терористичного удару по різних областях Україні. Віддалені вибухи чули у Київській області трохи далі від столиці (джерело LIGA.net), а також потужні – в Ізмаїлі на півдні Одеської (місцеві пабліки).
Один напрямок атаки – через північно-східну ділянку кордону України, другий – з Кубані.
01:04. По "шахедах" в Київській області працює протиповітряна оборона. В Одеській області – також (там група БПЛА рухається над акваторією Чорного моря у бік півдня, Ізмаїлу).
01:41. "Шахеди" з Чорного моря наближаються до гирла Дунаю.
01:45. Загроза від дронів для Білої Церкви та Чернігова, пишуть Повітряні сили.
02:17. Працює ППО на Ізмаїльському напрямку. Потужні вибухи. Невідомо, чи були прильоти.
02:21. Києву дали трохи поспати, поки дрони літали в області, але тривога вже й у столиці. Шахеди у напрямку Києва з південно-західного та північного напрямків.
02:23. Звуки вибухів на околиці Києва. На приліт не схоже. ППО.
02:33. Південь Одещини – чергова атака "шахедів", пишуть ПС ЗСУ. Заходять вздовж гирла Дунаю.
У ніч на 2 серпня посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що "отримала інформацію" про те, що Росія нібито "готова повернутися до переговорів про зернову угоду", але "ми поки що не бачили жодних доказів цього". Як Росія готова, чує/відчуває зараз Ізмаїл.
02:39. Київська ППО збиває дрони терористів. Знову спалахи над містом о– це вражені "шахеди".
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