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Новини | Масована атака дронів росіян на Ізмаїл за сотні метрів від Румунії. Вибухи і у Києві

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 02:18
Масована атака дронів росіян на Ізмаїл за сотні метрів від Румунії. Вибухи і у Києві - Фото
Скриншот бойової роботи мобільної групи
доповнено

Уночі 2 серпня армія Росії запустила дрони Shahed, начинені десятками кілограмів вибухівки, для нового терористичного удару по різних областях Україні. Віддалені вибухи чули у Київській області трохи далі від столиці (джерело LIGA.net), а також потужні – в Ізмаїлі на півдні Одеської (місцеві пабліки).

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Один напрямок атаки – через північно-східну ділянку кордону України, другий – з Кубані.

01:04. По "шахедах" в Київській області працює протиповітряна оборона. В Одеській області – також (там група БПЛА рухається над акваторією Чорного моря у бік півдня, Ізмаїлу).

01:41. "Шахеди" з Чорного моря наближаються до гирла Дунаю.

01:45. Загроза від дронів для Білої Церкви та Чернігова, пишуть Повітряні сили.

02:17. Працює ППО на Ізмаїльському напрямку. Потужні вибухи. Невідомо, чи були прильоти.

02:21. Києву дали трохи поспати, поки дрони літали в області, але тривога вже й у столиці. Шахеди у напрямку Києва з південно-західного та північного напрямків.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" барражуючий боєприпас у формі трикутного крила, дрон-камікадзе іранського, а згодом і російського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно переплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ понад 1000 "шахедів" для її геноцидної війни проти України, з 2023-го виробляють і в РФ. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

02:23. Звуки вибухів на околиці Києва. На приліт не схоже. ППО.

02:33. Південь Одещини – чергова атака "шахедів", пишуть ПС ЗСУ. Заходять вздовж гирла Дунаю.

У ніч на 2 серпня посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що "отримала інформацію" про те, що Росія нібито "готова повернутися до переговорів про зернову угоду", але "ми поки що не бачили жодних доказів цього". Як Росія готова, чує/відчуває зараз Ізмаїл.

02:39. Київська ППО збиває дрони терористів. Знову спалахи над містом о– це вражені "шахеди".

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Тим часом перегляньте відео 18+, як спрацювала засідка на російських десантників у Кліщіївці. І як журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі на сайті знайомств.

Читайте також: Україна тестує FPV-дрони зі штучним інтелектом: переслідують жертву без зв'язку з оператором – WP

Євген Пилипенко
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війнакиївдронІзмаїлпподрон-камікадзеShahed
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