Зняв відео удару Іскандера по житловому будинку в Кривому Розі. "Оператора" знайшли, повідомили СБУ
Поліція знайшла людину, яка зняла на мобільний телефон відео з прильотом балістичної ракети "Іскандер" у багатоповерхівку у Кривому Розі – і одразу ж виклала ролик в інтернеті. Інформацію про порушника правил воєнного часу передано до Служби безпеки України, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Порушника ідентифікували фахівці кримінального аналізу та поліції Дніпропетровської області.
Міністр нагадав, що відео прильоту "практично відразу" з'явилося у місцевому пабліку, звідки за лічені хвилини поширилося в російських Telegram-каналах.
"Зібрані матеріали передано до СБУ для ухвалення рішення", – додав глава МВС.
Список, що заборонено робити під час повітряних атак противника. Побачивши, куди прилетіло, росіяни можуть оперативно скоригувати наступний удар.
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