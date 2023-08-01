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Зняв відео удару Іскандера по житловому будинку в Кривому Розі. "Оператора" знайшли, повідомили СБУ

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 14:50
Зняв відео удару Іскандера по житловому будинку в Кривому Розі.
Фото: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Поліція знайшла людину, яка зняла на мобільний телефон відео з прильотом балістичної ракети "Іскандер" у багатоповерхівку у Кривому Розі – і одразу ж виклала ролик в інтернеті. Інформацію про порушника правил воєнного часу передано до Служби безпеки України, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Порушника ідентифікували фахівці кримінального аналізу та поліції Дніпропетровської області.

Міністр нагадав, що відео прильоту "практично відразу" з'явилося у місцевому пабліку, звідки за лічені хвилини поширилося в російських Telegram-каналах.

"Зібрані матеріали передано до СБУ для ухвалення рішення", – додав глава МВС.

Список, що заборонено робити під час повітряних атак противника. Побачивши, куди прилетіло, росіяни можуть оперативно скоригувати наступний удар.

Читайте також: Пуски "Іскандерів" були із району окупованого Джанкоя, Зеленський закликає Захід до відповіді

Євген Пилипенко
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