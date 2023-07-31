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Ракетний удар по Кривому Рогу. Пошуково-рятувальна операція завершена – МВС

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 19:25
Ракетний удар по Кривому Рогу. Пошуково-рятувальна операція завершена – МВС - Фото
Кривий Ріг (фото: МВС)

Пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару Росією по Кривому Рогу завершено. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського обстрілу шестеро людей загинули та 75 поранено", – написав глава МВС.

Клименко повідомив, що вдалося врятувати трьох людей, серед яких 10-річна дитина.

Він додав, що до поліції надійшло 177 заяв від потерпілих, психологи ДСНС надали допомогу близько 100 городян.

Читайте також: Удар по Кривому Рогу. Кількість загиблих зросла. Зеленський показав роботу рятувальників – відео

Наталія Медведєва
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