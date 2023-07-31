Ракетний удар по Кривому Рогу. Пошуково-рятувальна операція завершена – МВС

Пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару Росією по Кривому Рогу завершено. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського обстрілу шестеро людей загинули та 75 поранено", – написав глава МВС.

Клименко повідомив, що вдалося врятувати трьох людей, серед яких 10-річна дитина.

Він додав, що до поліції надійшло 177 заяв від потерпілих, психологи ДСНС надали допомогу близько 100 городян.

Вдень 31 липня 2023 року російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу.

Від ранку 31 липня російська армія нещадно обстрілює Херсонщину. На 18:00 відомо про 17 поранених та трьох загиблих лише у Херсоні.

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