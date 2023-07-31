Ракетний удар по Кривому Рогу. Пошуково-рятувальна операція завершена – МВС
31.07.2023, 19:25
Кривий Ріг (фото: МВС)
Пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару Росією по Кривому Рогу завершено. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
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"Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського обстрілу шестеро людей загинули та 75 поранено", – написав глава МВС.
Клименко повідомив, що вдалося врятувати трьох людей, серед яких 10-річна дитина.
Він додав, що до поліції надійшло 177 заяв від потерпілих, психологи ДСНС надали допомогу близько 100 городян.
- Вдень 31 липня 2023 року російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу.
- Від ранку 31 липня російська армія нещадно обстрілює Херсонщину. На 18:00 відомо про 17 поранених та трьох загиблих лише у Херсоні.
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