Ракетный удар по Кривому Рогу. Поисково-спасательная операция завершена – МВД

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара Россией по Кривому Рогу завершена. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. Вследствие российского обстрела шесть человек погибли и 75 ранены", – написал глава МВД.

Клименко сообщил, что удалось спасти трех человек, среди которых 10-летний ребенок.

Он добавил, что в полицию поступило 177 заявлений от потерпевших, психологи ГСЧС оказали помощь около 100 горожанам.

Днем 31 июля 2023 года российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу.

С самого утра 31 июля российская армия беспощадно обстреливает Херсонскую область. На 18:00 известно о 17 раненых и трех погибших только в Херсоне.

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