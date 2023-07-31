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Ракетный удар по Кривому Рогу. Поисково-спасательная операция завершена – МВД

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 19:25
Ракетный удар по Кривому Рогу. Поисково-спасательная операция завершена – МВД - Фото
Кривой Рог (фото: МВД)

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара Россией по Кривому Рогу завершена. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. Вследствие российского обстрела шесть человек погибли и 75 ранены", – написал глава МВД.

Клименко сообщил, что удалось спасти трех человек, среди которых 10-летний ребенок.

Он добавил, что в полицию поступило 177 заявлений от потерпевших, психологи ГСЧС оказали помощь около 100 горожанам.

Читайте также: Удар по Кривому Рогу. Число погибших возросло. Зеленский показал работу спасателей – видео

Наталья Медведева
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