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Новости | Удар по Кривому Рогу. Число погибших возросло. Зеленский показал работу спасателей – видео видео

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31.07.2023, 17:21
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В Кривом Роге, в результате ракетного удара, который Россия нанесла по жилому дому утром 31 июля, количество погибших выросло до пять человек. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, как спасатели ликвидируют последствия российского террора.

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Спасательная операция в Кривом Роге на месте попадания российских ракет продолжается.

"Предварительно две баллистические ракеты", – написал Зеленский.

Он сообщил, что в жилом доме полностью разрушены этажи с четвертого по девятый, также ракета попала в здание университета и админздание.

"Работы сложные: в разрушенном подъезде дома падали части конструкции... По состоянию на данный момент известно о пяти погибших, среди них ребенок и его мама", – сообщил президент. 

Десятки людей ранены и травмированы, к спасательной операции привлечены более 350 человек.

ДОПОЛНЕНО в 17:40. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что уже шестеро погибших.

  • Днем 31 июля 2023 года российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу. До этого россияне обстреляли центр Херсона из РСЗО "Град", есть погибший и раненые.
  • Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру.

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Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийвойнаракетный ударкривой рог
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