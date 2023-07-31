В Кривом Роге, в результате ракетного удара, который Россия нанесла по жилому дому утром 31 июля, количество погибших выросло до пять человек. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, как спасатели ликвидируют последствия российского террора.

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Спасательная операция в Кривом Роге на месте попадания российских ракет продолжается.

"Предварительно две баллистические ракеты", – написал Зеленский.

Он сообщил, что в жилом доме полностью разрушены этажи с четвертого по девятый, также ракета попала в здание университета и админздание.

"Работы сложные: в разрушенном подъезде дома падали части конструкции... По состоянию на данный момент известно о пяти погибших, среди них ребенок и его мама", – сообщил президент.

Десятки людей ранены и травмированы, к спасательной операции привлечены более 350 человек.

ДОПОЛНЕНО в 17:40. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что уже шестеро погибших.

Днем 31 июля 2023 года российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу. До этого россияне обстреляли центр Херсона из РСЗО "Град", есть погибший и раненые.

Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру.

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