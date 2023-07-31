МВД показало фото последствий удара по Кривому Рогу. Четверо погибших, 43 раненых

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В Министерстве внутренних дел показали последствия удара российских оккупантов по Кривому Рогу утром 31 июля. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба ведомства.

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На фото можно заметить разрушения от прилета ракет в жилую многоэтажку и учебное заведение.

В эфире национального телемарафона глава МВД Игорь Клименко заявил, что удары были нанесены в 09:02.

"Почти по центру города, уничтожены несколько этажей девятиэтажки, практически уничтожен техникум Политехнического института, 20 раненых, двое погибших. Около пяти-семи человек под завалами, над их спасением работают", — сказал Клименко.

Он отметил, что утром здание техникума практически пустовало, в кафе на первом этаже были люди.

В Офисе генпрокурора уточнили, что пострадавших уже 25, среди них четверо детей.

ОБНОВЛЕНО в 11:42. Количество раненых выросло до 31.

ОБНОВЛЕНО в 12:37. Спасатели сообщили, что погибших уже четверо, пострадавших — 43.

Днем 31 июля российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу. До этого россияне обстреляли центр Херсона из РСЗО "Град", есть погибший и раненые.

Около двенадцати часов ночи 31 июля захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили.

Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.

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