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МВД показало фото последствий удара по Кривому Рогу. Четверо погибших, 43 раненых

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 11:38
МВД показало фото последствий удара по Кривому Рогу. Четверо погибших, 43 раненых - Фото
Последствия удара по Кривому Рогу (Фото: МВД)
обновлено

В Министерстве внутренних дел показали последствия удара российских оккупантов по Кривому Рогу утром 31 июля. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба ведомства.

На фото можно заметить разрушения от прилета ракет в жилую многоэтажку и учебное заведение.

В эфире национального телемарафона глава МВД Игорь Клименко заявил, что удары были нанесены в 09:02. 

"Почти по центру города, уничтожены несколько этажей девятиэтажки, практически уничтожен техникум Политехнического института, 20 раненых, двое погибших. Около пяти-семи человек под завалами, над их спасением работают", — сказал Клименко.

Он отметил, что утром здание техникума практически пустовало, в кафе на первом этаже были люди. 

В Офисе генпрокурора уточнили, что пострадавших уже 25, среди них четверо детей. 

МВД показало фото последствий удара по Кривому Рогу. Четверо погибших, 43 раненых

МВД показало фото последствий удара по Кривому Рогу. Четверо погибших, 43 раненых

МВД показало фото последствий удара по Кривому Рогу. Четверо погибших, 43 раненых

ОБНОВЛЕНО в 11:42. Количество раненых выросло до 31. 

ОБНОВЛЕНО в 12:37. Спасатели сообщили, что погибших уже четверо, пострадавших — 43. 

  • Днем 31 июля российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу. До этого россияне обстреляли центр Херсона из РСЗО "Град", есть погибший и раненые.
  • Около двенадцати часов ночи 31 июля захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили.
  • Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.

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Дмитрий Гриниченко
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Игорь Клименковойнаракетный ударкривой рогмвд
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