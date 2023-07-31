Страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Сейчас известно о попаданиях в жилой дом и учебное заведение. Видео последствий удара опубликовал президент Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что оккупанты продолжают терроризировать мирные города и людей: Херсон и Кривой Рог.

Есть попадания в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. В результате этого есть погибшие и раненые, сообщил Зеленский.

Под завалами могут находиться люди, заметил президент.

На месте работают все необходимые службы. Президент провел беседы с Министерством внутренних дел и Службой безопасности Украины.

Ситуацией занимаются заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба и главы областных военных администраций.

"Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", – подытожил президент.

Днем 31 июля российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу. До этого россияне обстреляли центр Херсона из РСЗО "Град", есть погибший и раненые.

Около двенадцати часов ночи 31 июля захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили.

Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.

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