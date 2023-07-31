Россияне ударили кассетными снарядами по Константиновке, ранены трое жителей – фото

Россияне обстреляли Константиновку Донецкой области кассетными снарядами. В результате были ранены трое местных жителей, говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

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Удар произошел вечером 30 июля, вероятно, оккупанты нанесли удар кассетными снарядами из реактивной системы залпового огня "Смерч", пишет ведомство.

Во время атаки множественные осколочные ранения получил 13-летний подросток, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище, отмечает прокуратура.

Вблизи местного кладбища обломки снаряда ранили 44-летнего мужчину, а во дворе собственного дома взрывчато-минные травмы получила 68-летняя местная жительница.

Также были повреждены частные жилые дома.

Было начато расследование по нарушению законов и обычаев войны, заключают в ведомстве.

Расстояние от Константиновки до линии фронта на Бахмутском направлении составляет около 15 км по прямой.

СПРАВКА. РСЗО "Смерч" бьет реактивными 7,6-метровыми 800-килограммовыми снарядами калибра 300 мм на дистанцию от 20 до 70 км (основные снаряды) и до 120 км (снаряды 9М542). Это не высокоточное оружие: точность поражения цели у него – до 0,3% от дальности.

23 июля российские захватчики ударили кассетными боеприпасами по Часовому Яру в Донецкой области и уничтожили Дворец культуры, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

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