Россияне ударили кассетными снарядами по Константиновке, ранены трое жителей – фото
Россияне обстреляли Константиновку Донецкой области кассетными снарядами. В результате были ранены трое местных жителей, говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.
Удар произошел вечером 30 июля, вероятно, оккупанты нанесли удар кассетными снарядами из реактивной системы залпового огня "Смерч", пишет ведомство.
Во время атаки множественные осколочные ранения получил 13-летний подросток, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище, отмечает прокуратура.
Вблизи местного кладбища обломки снаряда ранили 44-летнего мужчину, а во дворе собственного дома взрывчато-минные травмы получила 68-летняя местная жительница.
Также были повреждены частные жилые дома.
Было начато расследование по нарушению законов и обычаев войны, заключают в ведомстве.
Расстояние от Константиновки до линии фронта на Бахмутском направлении составляет около 15 км по прямой.
- 23 июля российские захватчики ударили кассетными боеприпасами по Часовому Яру в Донецкой области и уничтожили Дворец культуры, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.
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