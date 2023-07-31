Росіяни вдарили касетними снарядами по Костянтинівці, поранено трьох мешканців – фото
Росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області касетними снарядами. Унаслідок цього було поранено троє місцевих мешканців, йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.
Удар стався увечері 30 липня, ймовірно, окупанти завдали удар касетними снарядами з реактивної системи залпового вогню "Смерч", пише відомство.
Під час атаки множинних осколкових поранень зазнав 13-річний підліток, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі, зазначає прокуратура.
Поблизу місцевого цвинтаря уламки снаряда поранили 44-річного чоловіка, а на власному подвір'ї вибухово-мінні травми отримала 68-річна місцева мешканка.
Також були пошкоджені приватні житлові будинки.
Було розпочато розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, підсумовують у відомстві.
Відстань від Костянтинівки до лінії фронту на Бахмутському напрямку складає близько 15 км навпростець.
- 23 липня російські загарбники вдарили касетними боєприпасами по Часовому Яру на Донеччині та знищили Палац культури, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.
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