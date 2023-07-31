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Росіяни вдарили касетними снарядами по Костянтинівці, поранено трьох мешканців – фото

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31.07.2023, 07:54
Росіяни вдарили касетними снарядами по Костянтинівці, поранено трьох мешканців – фото - Фото
РСЗО "Смерч" російських окупантів (Фото: Скриншот з відео)

Росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області касетними снарядами. Унаслідок цього було поранено троє місцевих мешканців, йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Удар стався увечері 30 липня, ймовірно, окупанти завдали удар касетними снарядами з реактивної системи залпового вогню "Смерч", пише відомство.

Під час атаки множинних осколкових поранень зазнав 13-річний підліток, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі, зазначає прокуратура.

Поблизу місцевого цвинтаря уламки снаряда поранили 44-річного чоловіка, а на власному подвір'ї вибухово-мінні травми отримала 68-річна місцева мешканка.

Також були пошкоджені приватні житлові будинки.

Було розпочато розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, підсумовують у відомстві.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Відстань від Костянтинівки до лінії фронту на Бахмутському напрямку складає близько 15 км навпростець.

Костянтинівка на карті deepstate

ДОВІДКА. РСЗВ "Смерч" б'є реактивними 7,6-метровими 800-кілограмовими снарядами калібру 300 мм на дистанцію від 20 до 70 км (основні снаряди) і до 120 км (снаряди 9М542). Це не високоточна зброя: точність ураження цілі в неї – до 0,3% від дальності.
  • 23 липня російські загарбники вдарили касетними боєприпасами по Часовому Яру на Донеччині та знищили Палац культури, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.

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Артем Джеріпа
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