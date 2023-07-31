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Россияне били по Харькову ракетами С-300, есть пострадавший, атака вызвала пожар – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 06:30
Видео: Харьковская областная прокуратура
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Страна-террорист РФ нанесла удар по Харьковской области ракетами С-300 из Белгородской области. В результате атаки есть пострадавший, удар вызвал пожар. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В Харькове было попадание по складским помещениям одного из коммерческих предприятий в Новобаварском районе.

Телесные повреждения получил мужчина, находившийся неподалеку от эпицентра взрыва, сообщил Чубенко.

В результате атаки на месте произошел пожар площадью 200 м кв.

Другая российская ракета попала по территории частного домовладения в Большом Бурлуке Купянского района.

Травмированных или погибших нет, отметил представитель облпрокуратуры.

По фактам этих обстрелов возбуждено уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны, сообщил Чубенко.

  • Около 12 часов ночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили.
  • Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.
  • Президент Зеленский обнародовал видео последствий российского теракта. По его словам, Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор.

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Артём Джерипа
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