Страна-террорист РФ нанесла удар по Харьковской области ракетами С-300 из Белгородской области. В результате атаки есть пострадавший, удар вызвал пожар. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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В Харькове было попадание по складским помещениям одного из коммерческих предприятий в Новобаварском районе.

Телесные повреждения получил мужчина, находившийся неподалеку от эпицентра взрыва, сообщил Чубенко.

В результате атаки на месте произошел пожар площадью 200 м кв.

Другая российская ракета попала по территории частного домовладения в Большом Бурлуке Купянского района.

Травмированных или погибших нет, отметил представитель облпрокуратуры.

По фактам этих обстрелов возбуждено уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны, сообщил Чубенко.

Около 12 часов ночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили.

Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.

Президент Зеленский обнародовал видео последствий российского теракта. По его словам, Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор.

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