Страна-террорист РФ нанесла удар по Харьковской области ракетами С-300 из Белгородской области. В результате атаки есть пострадавший, удар вызвал пожар. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
В Харькове было попадание по складским помещениям одного из коммерческих предприятий в Новобаварском районе.
Телесные повреждения получил мужчина, находившийся неподалеку от эпицентра взрыва, сообщил Чубенко.
В результате атаки на месте произошел пожар площадью 200 м кв.
Другая российская ракета попала по территории частного домовладения в Большом Бурлуке Купянского района.
Травмированных или погибших нет, отметил представитель облпрокуратуры.
По фактам этих обстрелов возбуждено уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны, сообщил Чубенко.
- Около 12 часов ночи 31 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили.
- Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.
- Президент Зеленский обнародовал видео последствий российского теракта. По его словам, Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор.
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