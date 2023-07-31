По Харькову нанесен ракетный удар, тревога по всей Украине
Российские террористы атаковали Харьков и область, вероятно, переделанными для ударов по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в городе, подтвердили Воздушные силы, а также видно по роликам запуска ракет из Белгородской области РФ.
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00:00. Мониторинг-каналы сообщили о пуске из С-300 из РФ.
00:04. Два взрыва в Харькове, сообщается об аналогичных звуках и в области.
00:06. "Оккупанты наносят удары", – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
00:08. Тревога объявлена на всей территории Украины. Обычно это из-за взлета носителей "Кинжалов" МиГ-31К.
00:15. Связанный с военными/ПВО анонимный Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил, что общенациональная тревога якобы не из-за взлета МиГ-31К: "Они не взлетали. Тревогу включили, как это странно бы не звучало, из-за угрозы баллистического обстрела "Искандерами". Одна из ракет, которая летела в сторону Харькова – это явно не С-300 было".
00:33. Мэр Игорь Терехов подтвердил два "прилета": предварительно – попадание в нежилые помещения, в результате возник пожар. О пострадавших информации пока нет, на месте работают ГСЧС.
00:43. Пошли отбои по Украине.
Новость дополняется...
- Украина использует против российских оккупантов северокорейские снаряды к РСЗО БМ-21 "Град".
- Почитайте разбор от LIGA.net, как западные техногиганты помогают России бомбить украинцев.
- Группа Ермака-Макфола сообщила, что 81% иностранных компонентов ракет РФ произведено в США.
- Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей Patriot для Украины.
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