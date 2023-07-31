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По Харькову нанесен ракетный удар, тревога по всей Украине

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 00:14
По Харькову нанесен ракетный удар, тревога по всей Украине - Фото
Иллюстративное фото от Офиса президента из Харькова

Российские террористы атаковали Харьков и область, вероятно, переделанными для ударов по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в городе, подтвердили Воздушные силы, а также видно по роликам запуска ракет из Белгородской области РФ.

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00:00. Мониторинг-каналы сообщили о пуске из С-300 из РФ.

00:04. Два взрыва в Харькове, сообщается об аналогичных звуках и в области.

00:06. "Оккупанты наносят удары", – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

00:08. Тревога объявлена на всей территории Украины. Обычно это из-за взлета носителей "Кинжалов" МиГ-31К.

00:15. Связанный с военными/ПВО анонимный Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил, что общенациональная тревога якобы не из-за взлета МиГ-31К: "Они не взлетали. Тревогу включили, как это странно бы не звучало, из-за угрозы баллистического обстрела "Искандерами". Одна из ракет, которая летела в сторону Харькова – это явно не С-300 было".

00:33. Мэр Игорь Терехов подтвердил два "прилета": предварительно – попадание в нежилые помещения, в результате возник пожар. О пострадавших информации пока нет, на месте работают ГСЧС.

00:43. Пошли отбои по Украине.

Новость дополняется...

Читайте также: Кулеба знает причины, почему США не дают Украине ракеты с радиусом 300 км. Но не скажет

Євген Пилипенко
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войнаС-300Харьков
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