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По Харкову завдано ракетного удару, тривога по всій Україні

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 00:14
По Харкову завдано ракетного удару, тривога по всій Україні - Фото
Иллюстративное фото от Офиса президента из Харькова

Російські терористи атакували Харків та область, ймовірно, переробленими для ударів по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у місті, підтвердили Повітряні сили, а також видно по роликах запуску ракет із Бєлгородської області РФ.

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00:00. Моніторинг-канали повідомили про пуск із С-300 із РФ.

00:04. Два вибухи у Харкові, повідомляється про аналогічні звуки й у області.

00:06. "Окупанти завдають ударів", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

00:08. Тривогу оголошено на всій території України. Зазвичай це через зліт носіїв "Кинджалів" МіГ-31К.

00:15. Пов'язаний із військовими/ППО анонімний Telegram-канал Николаевский Ванёк повідомив, що загальнонаціональна тривога нібито не через зліт МіГ-31К: "Вони не злітали. Тривогу включили, як це дивно не звучало б, через загрозу балістичного обстрілу "Іскандерами". Одна з ракет, яка летіла у бік Харкова, – це явно не С-300 було".

00:33. Мер Ігор Терехов підтвердив два "прильоти": попередньо – влучення у нежитлові приміщення, в результаті виникла пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає, на місці працюють ДСНС.

00:43. Пішли відбої на заході та в центрі України.

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Євген Пилипенко
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війнаХарківС-300
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