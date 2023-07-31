По Харкову завдано ракетного удару, тривога по всій Україні

Російські терористи атакували Харків та область, ймовірно, переробленими для ударів по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у місті, підтвердили Повітряні сили, а також видно по роликах запуску ракет із Бєлгородської області РФ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

00:00. Моніторинг-канали повідомили про пуск із С-300 із РФ.

00:04. Два вибухи у Харкові, повідомляється про аналогічні звуки й у області.

00:06. "Окупанти завдають ударів", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

00:08. Тривогу оголошено на всій території України. Зазвичай це через зліт носіїв "Кинджалів" МіГ-31К.

00:15. Пов'язаний із військовими/ППО анонімний Telegram-канал Николаевский Ванёк повідомив, що загальнонаціональна тривога нібито не через зліт МіГ-31К: "Вони не злітали. Тривогу включили, як це дивно не звучало б, через загрозу балістичного обстрілу "Іскандерами". Одна з ракет, яка летіла у бік Харкова, – це явно не С-300 було".

00:33. Мер Ігор Терехов підтвердив два "прильоти": попередньо – влучення у нежитлові приміщення, в результаті виникла пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає, на місці працюють ДСНС.

00:43. Пішли відбої на заході та в центрі України.

Новина доповнюється...

Читайте також: Кулеба знає причини, чому США не дають Україні ракети з радіусом 300 км. Але не скаже

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.