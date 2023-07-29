Несподіваний поворот. Реактивні снаряди з Північної Кореї б'ють по росіянах – FT

Сили оборони України використовують проти російських окупантів північнокорейські снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Про такий незвичайний для цієї війни момент повідомила газета Financial Times.

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Артилеристи ЗСУ розповіли кореспонденту видання біля Бахмута, що вироблені на території країни-союзниці РФ снаряди для "Градів" дуже ненадійні, тому їх не люблять застосовувати.

Але вибирати не доводиться: артилерії захисників потрібні будь-які боєприпаси, які можна отримати.

Судячи з маркування, пише журналіст, більшість снарядів калібру 122 мм вироблено у 1980-1990 роках.

Один із командирів розрахунку РСЗВ, Руслан, повідомив йому, що снаряди з КНДР не в пошані у артилеристів через відносно великий процент боєприпасів, що не розриваються: "Багато з них дають осічку або не вибухають".

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Під час чергового удару по окупантах боєць ЗСУ попередив кореспондента, щоб той не підходив надто близько до ракетної установки під час залпу північнокорейськими боєприпасами, "бо вони дуже ненадійні та інколи роблять божевільні речі".

Але попри проблемні снаряди українці "із задоволенням ними користуються", пише газета. "Нам потрібна кожна ракета, яку ми можемо дістати", – пояснив Руслан.

За словами військових ЗСУ, ці снаряди передала Україні "дружня країна", яка нібито перехопила судно із вантажем боєприпасів КНДР. Подробиць немає.

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Тим часом радник міністра оборони Юрій Сак сказав виданню, що це трофейні снаряди: "Ми захоплюємо їхні танки, їх техніку, і цілком можливо, що це також результат успішного проведення українською армією військової операції".

Представник Міноборони нагадав, що Росія закуповує різні боєприпаси "у різних тираній, включаючи Північну Корею та Іран".

У FT чомусь уточнили – "вкрай малоймовірно, що Північна Корея поставить зброю Україні безпосередньо", оскільки офіційний Пхеньян підтримує геноцидну війну Росії проти українського народу та держави.

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