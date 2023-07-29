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Неожиданный поворот. Реактивные снаряды из Северной Кореи бьют по россиянам – FT

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 04:06
Неожиданный поворот. Реактивные снаряды из Северной Кореи бьют по россиянам – FT - Фото
РСЗО БМ-21 "Град" (фото — 93 бригада ВСУ)

Силы обороны Украины используют против российских оккупантов северокорейские снаряды к реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град". О таком необычном для этой войны моменте сообщила газета Financial Times.

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Артиллеристы ВСУ рассказали корреспонденту издания около Бахмута, что произведенные на территории страны-союзницы РФ снаряды для "Градов" весьма ненадежны, потому их не любят применять.

Но выбирать не приходится: артиллерии защитников нужны любые боеприпасы, которые только можно получить.

Судя по маркировке, пишет журналист, большинство снарядов калибра 122 мм произведено в 1980-1990 годах.

Один из командиров расчета РСЗО, Руслан, сообщил ему, что снаряды из КНДР не в почете у артиллеристов из-за относительно высокой степени неразорвавшихся боеприпасов: "Многие дают осечку или не взрываются".

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Во время очередного удара по оккупантам боец ВСУ предупредил корреспондента, чтобы тот не подходил слишком близко к ракетной установке во время залпа северокорейскими боеприпасами, "потому что они очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи".

Но, несмотря на проблемные снаряды, украинцы "с удовольствием ими пользуются", пишет газета. "Нам нужна каждая ракета, которую мы можем достать", – объяснил Руслан.

По словам военных ВСУ, эти снаряды передала Украине "дружественная страна", якобы перехватившая судно с грузом боеприпасов КНДР. Подробностей нет.

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Между тем, советник министра обороны Юрий Сак сказал изданию, что это трофейные снаряды: "Мы захватываем их танки, их технику, и, вполне возможно, что это тоже результат успешного проведения украинской армией военной операции".

Представитель Минобороны напомнил, что Россия закупает различные боеприпасы "у самых разных тираний, включая Северную Корею и Иран".

В FT зачем-то уточнили – "крайне маловероятно, что Северная Корея поставит оружие Украине напрямую", поскольку официальный Пхеньян поддерживает геноцидную войну России против украинского народа и государства.

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Євген Пилипенко
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