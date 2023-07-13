Північна Корея заявила 13 липня, що напередодні вдень здійснила випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18, після чого місцевий диктатор Кім Чен Ин знову пригрозив США та Південній Кореї. Повідомлення розміщені на сторінці Центрального телеграфного агентства Кореї, рупора північнокорейської пропаганди.

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Кім особисто керував запуском із приватної родинної садиби Jindallae Guesthouse на східній околиці Пхеньяну, зазначили у ЦТАК. Аналітики вважають, що стартовий майданчик на території парку поруч зі ставками та деревами був спеціально збудований до цього запуску.

Запуск було здійснено 2-ою ротою Червоного прапора Головного управління армії КНДР, а наказ про запуск віддав генерал Кім Чен Сік.

Це був другий запуск твердопаливної МКБР (перший відбувся 13 квітня і тривав 55 хвилин).

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Hwasong-18 запустили вранці за місцевим часом, вона здолала (проєкція по горизонталі) 1001,2 км за 4491 секунду при апогеї у 6648,4 км. Це був найтриваліший політ будь-якої північнокорейської ракети. ЦТАК стверджує, що ракета впала "точно у заданому районі" у Східному морі.

Невідомо, чи ролик складається з повністю автентичних кадрів або змонтований з використанням "вставок".

Експерти вважають, що під час пуску стандартною траєкторією ця ракета може пролетіти понад 15 000 км, тобто впасти в будь-якій точці материкової території США.

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У вересні 2022-го Північна Корея показала нову ядерну доктрину, за якою країна ніколи не вестиме переговори про денуклеаризацію і продовжить нарощувати ядерний потенціал.

За словами Кіма, будуть зроблені "потужні військові зусилля доти, доки американські імперіалісти та південнокорейські маріонетки-зрадники не визнають у розпачі ганебну поразку своєї марної ворожої політики щодо КНДР і не відмовляться від своєї політики".

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