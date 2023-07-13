Північна Корея заявила 13 липня, що напередодні вдень здійснила випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18, після чого місцевий диктатор Кім Чен Ин знову пригрозив США та Південній Кореї. Повідомлення розміщені на сторінці Центрального телеграфного агентства Кореї, рупора північнокорейської пропаганди.
Кім особисто керував запуском із приватної родинної садиби Jindallae Guesthouse на східній околиці Пхеньяну, зазначили у ЦТАК. Аналітики вважають, що стартовий майданчик на території парку поруч зі ставками та деревами був спеціально збудований до цього запуску.
Запуск було здійснено 2-ою ротою Червоного прапора Головного управління армії КНДР, а наказ про запуск віддав генерал Кім Чен Сік.
Це був другий запуск твердопаливної МКБР (перший відбувся 13 квітня і тривав 55 хвилин).
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Hwasong-18 запустили вранці за місцевим часом, вона здолала (проєкція по горизонталі) 1001,2 км за 4491 секунду при апогеї у 6648,4 км. Це був найтриваліший політ будь-якої північнокорейської ракети. ЦТАК стверджує, що ракета впала "точно у заданому районі" у Східному морі.
Невідомо, чи ролик складається з повністю автентичних кадрів або змонтований з використанням "вставок".
Експерти вважають, що під час пуску стандартною траєкторією ця ракета може пролетіти понад 15 000 км, тобто впасти в будь-якій точці материкової території США.
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У вересні 2022-го Північна Корея показала нову ядерну доктрину, за якою країна ніколи не вестиме переговори про денуклеаризацію і продовжить нарощувати ядерний потенціал.
За словами Кіма, будуть зроблені "потужні військові зусилля доти, доки американські імперіалісти та південнокорейські маріонетки-зрадники не визнають у розпачі ганебну поразку своєї марної ворожої політики щодо КНДР і не відмовляться від своєї політики".
- Наприкінці травня 2023 року Кім запустив супутник-шпигун, але той упав у море.
- Лише у липні 2023 року Україна розірвала головну торговельну угоду з КНДР, хоча пройшов уже рік з того дня, як Київ припинив із нею дипломатичні відносини через повну підтримку Пхеньяном геноцидної війни РФ проти України.
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