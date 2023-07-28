Ракетная опасность по всей Украине, в Днепре и Запорожье, взрывы после угрозы баллистики
В Днепре и Запорожье были слышны взрывы во время тревоги, сообщили собеседники LIGA.net. В воздушных силах предупредили об угрозе использования оккупантами баллистических ракет.
В 20:33 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для южных и восточных областей.
Тогда же была объявлена воздушная тревога.
Собеседник LIGA.net в Днепре сообщил о звуке двух взрывов в городе.
Также два взрыва прогремели и в Запорожье, сообщил источник.
20:43. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что подробности атаки будут впоследствии. Он призвал к информационной тишине и не покидать укрытия.
ОБНОВЛЕНО в 20:48. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. Был зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31 с аэродрома Саваслейка.
Воздушная тревога объявлена во всех областях.
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