Ракетная опасность по всей Украине, в Днепре и Запорожье, взрывы после угрозы баллистики

В Днепре и Запорожье были слышны взрывы во время тревоги, сообщили собеседники LIGA.net. В воздушных силах предупредили об угрозе использования оккупантами баллистических ракет.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 20:33 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для южных и восточных областей.

Тогда же была объявлена воздушная тревога.

Собеседник LIGA.net в Днепре сообщил о звуке двух взрывов в городе.

Также два взрыва прогремели и в Запорожье, сообщил источник.

20:43. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что подробности атаки будут впоследствии. Он призвал к информационной тишине и не покидать укрытия.

ОБНОВЛЕНО в 20:48. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. Был зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31 с аэродрома Саваслейка.

Воздушная тревога объявлена во всех областях.

Новость дополняется...

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.