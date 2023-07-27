В Запорожье был слышен взрыв, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических ракет

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В Запорожье во время воздушной тревоги раздался звук взрыва. Об этом сообщил журналист LIGA.net в городе.

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В 18:19 в области была объявлена воздушная тревога.

В 18:20 Воздушные силы предупредили об угрозе использования баллистических ракет в областях, где объявлена тревога.

Воздушная тревога была одновременно объявлена в шести областях: Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

В 18:48 Воздушные силы сообщили об отбое воздушной тревоги.

Поздно вечером 15 июля в Запорожье раздался взрыв, до этого ВСУ предупреждали о вылете двух российских самолетов Ту-22м3. В результате удара оккупантов был ранен человек, пострадал объект инфраструктуры.

26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили, вероятно, ракеты "Кинжал" и ракеты других типов. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты. В Киевской, Хмельницкой и других областях по вражеским целям работала противовоздушная оборона.

Украинские защитники уничтожили 36 российских крылатых ракет двух типов за сутки. Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки несколько попаданий и несколько падений обломков ракет.

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