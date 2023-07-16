Россия ударила по Запорожью. Пострадал объект инфраструктуры, один человек ранен – фото

Город Запорожье поздно вечером 15 июля попал под российский удар, сообщил утром в воскресенье секретарь городского совета Анатолий Куртев.

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По его словам, в результате обстрела пострадал объект инфраструктуры, а в соседних зданиях от взрывной волны вылетели окна. На месте удара образовалась глубокая воронка.

"Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. К сожалению, есть пострадавший человек", – рассказал Куртев.

В части одного из районов города после обстрела пропал свет, аварийные службы работают над возобновлением энергоснабжения.

Взрыв в Запорожье раздался примерно в 22:12 – за минуту до того, как Воздушные силы сообщили о зафиксированном пуске ракет в направлении города.

Днем в субботу Россия ударила "Градом" по сельсовету под Запорожьем, где идет контрнаступление ВСУ. Пострадали три человека.

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