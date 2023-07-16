Росія вдарила по Запоріжжю. Постраждав об'єкт інфраструктури, одна людина поранена – фото
16.07.2023, 08:33
Фото: Анатолій Куртєв / Telegram
Місто Запоріжжя пізно ввечері 15 липня потрапило під російський удар, повідомив вранці у неділю секретар міської ради Анатолій Куртєв.
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За його словами, внаслідок обстрілу постраждав об'єкт інфраструктури, а в сусідніх будівлях від вибухової хвилі повилітали вікна. На місці удару утворилась глибока вирва.
"Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. На жаль, є постраждала людина", – розказав Куртєв.
В частині одного з районів міста після обстрілу зникло світло, аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання.
Вибух у Запоріжжі пролунав приблизно о 22:12 – за хвилину до того, як Повітряні сили повідомили про зафіксований пуск ракет у напрямку міста.
- Вдень у суботу Росія вдарила "Градом" по сільраді під Запоріжжям, де йде контрнаступ ЗСУ. Постраждали троє осіб.
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