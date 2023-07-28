Страна-террорист Россия нанесла удар по Днепру. оккупанты попали в жилую многоэтажку в городе. Видео последствий удара распространил президент Владимир Зеленский .

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Он сообщил, что россияне попали в многоэтажку и здание Службы безопасности Украины.

Президент провел разговоры с СБУ, Министерством внутренних дел, Службой по чрезвычайным ситуациям и руководителем Областной военной администрации.

На месте трагедии работают все необходимые службы, ситуацию держат на контроле, сообщил Зеленский.

"Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", – написал глава государства.

На видео видны повреждения верхних этажей жилого дома и пламя в окнах.

Рядом с многоэтажкой горят нижние этажи другого здания.

Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. По состоянию на 21:30 глава МВД сообщил о трех обратившихся за помощью. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.

27 июля в Запорожье был слышен взрыв во время воздушной тревоги. Глава ОВА сообщил о вражеском ударе и ликвидации его последствий.

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