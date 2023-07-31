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Кривий Ріг. Зеленський: Є влучання в житлові будинки та корпус університету – відео видео

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 10:53
Відео: Zelenskiy / Official
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Країна-терорист Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі відомо про влучання в житловий будинок та заклад освіти. Відео наслідків удару опублікував президент Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що окупанти продовжують тероризувати мирні міста та людей: Херсон та Кривий Ріг.

Є влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. Внаслідок цього є загиблі й поранені, повідомив Зеленський.

Під завалами можуть перебувати люди, зауважив президент.

На місці працюють усі необхідні служби. Президент провів розмови з Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки України.

Ситуацією займаються заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба та голови обласних військових адміністрацій.

"Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти та житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", – підсумував президент.

  • Вдень 31 липня російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу. До цього росіяни обстріляли центр Херсона з РСЗВ "Град", є загиблий та поранені.
  • Близько дванадцятої години ночі 31 липня загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.
  • Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.

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Артем Джеріпа
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