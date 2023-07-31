Кривий Ріг. РФ вдарила двома ракетами, приліт у багатоповерхівку та навчальний заклад — фото

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У Кривому Розі з ранку 31 липня пролунали вибухи, у регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

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За його словами, у місті пролунали вибухи.

Він закликав нічого не знімати та не публікувати в мережі.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичних ракет у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Інших подробиць від влади поки що немає.

ОНОВЛЕНО о 10:03. У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили ракетний удар росіян по місту, на місці працюють усі служби.

ОНОВЛЕНО о 10:15. Судячи з повідомлень місцевих пабліків та відео, які публікуються в мережі, загарбники вдарили по житловій багатоповерхівці.

ОНОВЛЕНО о 10:21. Глава МВС Ігор Клименко заявив про удар двома ракетами. Одна влучила в чотириповерховий навчальний заклад, під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники.

Друга ракета вдарила в житловий будинок, зруйновано секцію з 4 по 9 поверх, виникла пожежа, одна людина загинула, 10 постраждали. Рятувальна операція триває.

Ось так виглядала зруйнована багатоповерхівка до прильоту:

Близько 12 години ночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.

Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.

Президент Зеленський опублікував відео наслідків російського теракту. За його словами, Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор.

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