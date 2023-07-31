Кривий Ріг. РФ вдарила двома ракетами, приліт у багатоповерхівку та навчальний заклад — фото
У Кривому Розі з ранку 31 липня пролунали вибухи, у регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
За його словами, у місті пролунали вибухи.
Він закликав нічого не знімати та не публікувати в мережі.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичних ракет у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Інших подробиць від влади поки що немає.
ОНОВЛЕНО о 10:03. У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили ракетний удар росіян по місту, на місці працюють усі служби.
ОНОВЛЕНО о 10:15. Судячи з повідомлень місцевих пабліків та відео, які публікуються в мережі, загарбники вдарили по житловій багатоповерхівці.
ОНОВЛЕНО о 10:21. Глава МВС Ігор Клименко заявив про удар двома ракетами. Одна влучила в чотириповерховий навчальний заклад, під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники.
Друга ракета вдарила в житловий будинок, зруйновано секцію з 4 по 9 поверх, виникла пожежа, одна людина загинула, 10 постраждали. Рятувальна операція триває.
Ось так виглядала зруйнована багатоповерхівка до прильоту:
- Близько 12 години ночі 31 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.
- Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.
- Президент Зеленський опублікував відео наслідків російського теракту. За його словами, Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор.
Читайте також: СБУ: Ділки з Полтавщини постачали у Росію деталі до ЗРК С-300
Коментарі