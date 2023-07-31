МВС показало фото наслідків удару по Кривому Рогу. Четверо загиблих, 43 поранених, руйнування
У Міністерстві внутрішніх справ показали наслідки удару російських окупантів по Кривому Рогу вранці 31 липня. Відповідні фотографії опублікувала пресслужба відомства.
На фото можна побачити руйнування від прильоту ракет в житлову багатоповерхівку та навчальний заклад.
В ефірі національного телемарафону голова МВС Ігор Клименко заявив, що ударів було завдано о 09:02.
"Майже по центру міста, знищено кілька поверхів дев'ятиповерхівки, практично знищено технікум Політехнічного інституту, 20 поранених, двоє загиблих. Близько п'яти-семи осіб під завалами, щодо їхнього порятунку працюють", — сказав Клименко.
Він зазначив, що вранці будівля технікуму практично пустувала, у кафе на першому поверсі були люди.
В Офісі генпрокурора уточнили, що постраждалих вже 25, серед них четверо дітей.
ОНОВЛЕНО об 11:42. Кількість поранених зросла до 31.
ОНОВЛЕНО о 12:37. Рятувальники повідомили, що загиблих вже четверо, постраждалих – 43.
- Вдень 31 липня російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу. До цього росіяни обстріляли центр Херсона з РСЗВ "Град", є загиблий та поранені.
- Близько дванадцятої години ночі 31 липня загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.
- Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.
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