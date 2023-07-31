МВС показало фото наслідків удару по Кривому Рогу. Четверо загиблих, 43 поранених, руйнування

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У Міністерстві внутрішніх справ показали наслідки удару російських окупантів по Кривому Рогу вранці 31 липня. Відповідні фотографії опублікувала пресслужба відомства.

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На фото можна побачити руйнування від прильоту ракет в житлову багатоповерхівку та навчальний заклад.

В ефірі національного телемарафону голова МВС Ігор Клименко заявив, що ударів було завдано о 09:02.

"Майже по центру міста, знищено кілька поверхів дев'ятиповерхівки, практично знищено технікум Політехнічного інституту, 20 поранених, двоє загиблих. Близько п'яти-семи осіб під завалами, щодо їхнього порятунку працюють", — сказав Клименко.

Він зазначив, що вранці будівля технікуму практично пустувала, у кафе на першому поверсі були люди.

В Офісі генпрокурора уточнили, що постраждалих вже 25, серед них четверо дітей.

ОНОВЛЕНО об 11:42. Кількість поранених зросла до 31.

ОНОВЛЕНО о 12:37. Рятувальники повідомили, що загиблих вже четверо, постраждалих – 43.

Вдень 31 липня російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу. До цього росіяни обстріляли центр Херсона з РСЗВ "Град", є загиблий та поранені.

Близько дванадцятої години ночі 31 липня загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.

Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.

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