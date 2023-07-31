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Новини | Удар по Кривому Рогу. Кількість загиблих зросла. Зеленський показав роботу рятувальників – відео видео

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31.07.2023, 17:21
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У Кривому Розі, внаслідок ракетного удару, який Росія завдала по житловому будинку вранці 31 липня, кількість загиблих зросла до п'яти осіб. Президент Володимир Зеленський опублікував відео, як рятувальники ліквідують наслідки російського терору.

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Рятувальна операція у Кривому Розі на місці влучення російських ракет триває.

"Попередньо дві балістичні ракети", – написав Зеленський.

Він повідомив, що у житловому будинку повністю зруйновані поверхи з четвертого по дев'ятий, також ракета влучила по будівлі університету та адмінбудівлі.

"Роботи складні: у зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції... Станом на цей час відомо про пʼятьох загиблих, серед них дитина та її мама", – повідомив президент. 

Десятки людей поранено та травмовано, до рятувальної операції залучено понад 350 осіб.

ДОПОВНЕНО о 17:40. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що загиблих вже шестеро.

  • Вдень 31 липня 2023 року російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Розі. До цього росіяни обстріляли центр Херсона з РСЗВ "Град", є загиблий та поранені.
  • Увечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру.

Читайте також: МВС показало фото наслідків удару по Кривому Рогу

Наталія Медведєва
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