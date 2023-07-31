Загиблі й десятки поранених. РФ нещадно гатить по Херсону, в ОВА кажуть про ротацію росіян

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Від самого ранку 31 липня російська армія нещадно обстрілює Херсонщину. Станом на 18:00 відомо про 17 поранених і трьох загиблих тільки в Херсоні. Ще одна людина загинула в області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За його словами, ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу.

Наймолодшій постраждалій – 16 років, її в тяжкому стані доставили до лікарні.

"Один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідків обстрілів та підтоплення", – повідомив Прокудін.

За його словами, така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська на лівобережжі.

"Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати", – заявив голова ОВА і закликав херсонців у найближчі кілька днів бути максимально обережними.

ДОПОВНЕНО О 19:55. Херсонська ОВА повідомила, що російська авіація продовжує нищити смт Козацьке в Каховському районі Херсонської області.

Окупанти вкотре вдарили по житлових будинках. В одній з осель, куди влучила керована авіабомба, мешкала 80-річна жінка – вона загинула під завалами власної домівки.

Сьогодні зранку повідомлялось, що РФ завдала удару по центру Херсона, через атаку загинув місцевий мешканець.

Також сьогодні росіяни вдарили по Кривому Рогу, внаслідок чого загинули щонайменше шестеро осіб.

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