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Загиблі й десятки поранених. РФ нещадно гатить по Херсону, в ОВА кажуть про ротацію росіян

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31.07.2023, 18:56
Загиблі й десятки поранених. РФ нещадно гатить по Херсону, в ОВА кажуть про ротацію росіян - Фото
Артилерійський обстріл окупантів (Фото: EPA)
доповнено

Від самого ранку 31 липня російська армія нещадно обстрілює Херсонщину. Станом на 18:00 відомо про 17 поранених і трьох загиблих тільки в Херсоні. Ще одна людина загинула в області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу.

Наймолодшій постраждалій – 16 років, її в тяжкому стані доставили до лікарні.

"Один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідків обстрілів та підтоплення", – повідомив Прокудін.

За його словами, така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська на лівобережжі.

"Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати", – заявив голова ОВА і закликав херсонців у найближчі кілька днів бути максимально обережними.

ДОПОВНЕНО О 19:55. Херсонська ОВА повідомила, що російська авіація продовжує нищити смт Козацьке в Каховському районі Херсонської області.

Окупанти вкотре вдарили по житлових будинках. В одній з осель, куди влучила керована авіабомба, мешкала 80-річна жінка – вона загинула під завалами власної домівки.

Оксана Житнюк
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