Загиблі й десятки поранених. РФ нещадно гатить по Херсону, в ОВА кажуть про ротацію росіян
Від самого ранку 31 липня російська армія нещадно обстрілює Херсонщину. Станом на 18:00 відомо про 17 поранених і трьох загиблих тільки в Херсоні. Ще одна людина загинула в області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу.
Наймолодшій постраждалій – 16 років, її в тяжкому стані доставили до лікарні.
"Один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідків обстрілів та підтоплення", – повідомив Прокудін.
За його словами, така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська на лівобережжі.
"Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати", – заявив голова ОВА і закликав херсонців у найближчі кілька днів бути максимально обережними.
ДОПОВНЕНО О 19:55. Херсонська ОВА повідомила, що російська авіація продовжує нищити смт Козацьке в Каховському районі Херсонської області.
Окупанти вкотре вдарили по житлових будинках. В одній з осель, куди влучила керована авіабомба, мешкала 80-річна жінка – вона загинула під завалами власної домівки.
- Сьогодні зранку повідомлялось, що РФ завдала удару по центру Херсона, через атаку загинув місцевий мешканець.
- Також сьогодні росіяни вдарили по Кривому Рогу, внаслідок чого загинули щонайменше шестеро осіб.
Коментарі