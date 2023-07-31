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Кривий Ріг. Пуски "Іскандерів" були з району Джанкоя, Зеленський закликає Захід до відповіді видео

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31.07.2023, 21:36
Відео: Офіс президента
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За попередніми даними українських військових, дві російські ракети "Іскандер" по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму, з району міста Джанкой. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні та закликав Захід відповісти на обстріл зброєю для ЗСУ і суттєвим посиленням санкцій проти РФ.


"Це знову й знову доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців і українок, наших дітей потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, достатньо засобів ураження терористів. Санкційний тиск світу проти Росії заслуговує на суттєве збільшення", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що зараз з’являється дедалі більше відкритої інформації, зокрема розслідувань журналістів, про те, як РФ обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї.

"І, до речі, ми неодноразово надавали таку інформацію нашим партнерам у закритому режимі. Треба діяти усім разом. Суттєво посилювати санкції за терор. Суттєво обмежувати канали постачання в Росію критичних компонентів для виробництва ракет. Та відповідати рішучістю – саме рішучістю в постачанні Україні необхідної сучасної зброї, зокрема далекобійних ракет, щоб ми могли зняти цю терористичну загрозу, яку Росія створює проти наших людей, проти наших дітей", – заявив президент.

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Він також повідомив, що сьогодні росіяни обстріляли з артилерії Херсон, внаслідок чого загинув працівник поліції. Поранені дев’ятеро людей, серед них дитина й чотири волонтери громадського об’єднання "Місто сили".

Оксана Житнюк
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