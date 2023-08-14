Одеса. Росія била "Калібрами" та шахедами, від уламків ракет є пошкодження і пожежі – фото
Впродовж ночі російські загарбники тричі атакували Одесу та область, протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".
РФ атакувала двома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136 у загальній кількості 15 безпілотників та вісьмома ракетами морського базування типу "Калібр".
Сили ППО відбили всі атаки окупантів, пише ОК "Південь".
Загарбники спрямували ракети у середмістя Одеси, унаслідок збиття їх уламки пошкодили гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.
Вибухова хвиля понівечила вікна та балкони, побила припарковані поруч автівки.
Пожежі спалахнули на двох об'єктах, станом на 5:49 вогнеборці працювали над їх ліквідацією, зазначили у ЗСУ.
Наразі відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету, їм надано медичну допомогу.
Відомство публікує фото з місць руйнувань та пожежі.
- У ніч проти 14 серпня країна-терорист РФ атакувала Одесу та область ракетами "Калібр" та дрони-камікадзе типу Shahed-136.
- 17 липня 2023 року РФ вийшла із зернової угоди й кілька ночей масовано атакувала Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам.
- У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Окрім Києва був атакований Ізмаїл на півдні Одеської області. Під час атаки сили ППО знищили понад 10 ударних безпілотників.
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