Одеса. Росія била "Калібрами" та шахедами, від уламків ракет є пошкодження і пожежі – фото

Впродовж ночі російські загарбники тричі атакували Одесу та область, протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

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РФ атакувала двома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136 у загальній кількості 15 безпілотників та вісьмома ракетами морського базування типу "Калібр".

Сили ППО відбили всі атаки окупантів, пише ОК "Південь".

Загарбники спрямували ракети у середмістя Одеси, унаслідок збиття їх уламки пошкодили гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

Вибухова хвиля понівечила вікна та балкони, побила припарковані поруч автівки.

Пожежі спалахнули на двох об'єктах, станом на 5:49 вогнеборці працювали над їх ліквідацією, зазначили у ЗСУ.

Наразі відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету, їм надано медичну допомогу.

Відомство публікує фото з місць руйнувань та пожежі.

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