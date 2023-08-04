Росія б'є дронами по портах на Дунаї, бо вважає, що менш ризиковано – розвідка Британії

Росія може завдавати ударів по портовій інфраструктурі на Дунаї дронами-камікадзе Shahed-136, бо вважає, що вони несуть менший ризик ескалації, аніж крилаті ракети. Про це повідомляє Британська розвідка.

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Востаннє безпілотники вразили портову інфраструктуру на відстані 200 метрів від Румунського кордону.

Це свідчить, що Росія розвинула готовність до ризику, аби завдавати ударів поблизу території НАТО, пише відомство.

"Існує реалістична ймовірність того, що Росія використовує БПЛА для удару по цьому району, вважаючи, що вони з меншою ймовірністю ризикують спричинити ескалацію, ніж крилаті ракети", – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, РФ вважає їх прийнятно точними, і вони мають набагато менші бойові частини, аніж крилаті ракети, підсумовують у відомстві.

Після 17 липня 2023 року, коли Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, її армія почала систематично атакувати українську портову інфраструктуру й міста на півдні.

У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Окрім Києва був атакований Ізмаїл на півдні Одеської області. Під час атаки сили ППО знищили понад 10 ударних безпілотників.

Румунський телеканал PRO TV з посиланням на очевидців повідомив, що один з російських дронів міг впасти на території Румунії після того, як його збила українська протиповітряна оборона. Фахівці Військово-повітряних сил Румунії розслідують повідомлення про це, наразі доказів не знайшли.

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