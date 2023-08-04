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Росія б'є дронами по портах на Дунаї, бо вважає, що менш ризиковано – розвідка Британії

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 10:55
Росія б'є дронами по портах на Дунаї, бо вважає, що менш ризиковано – розвідка Британії - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Скриншот анімації від AiTelly)

Росія може завдавати ударів по портовій інфраструктурі на Дунаї дронами-камікадзе Shahed-136, бо вважає, що вони несуть менший ризик ескалації, аніж крилаті ракети. Про це повідомляє Британська розвідка.

Востаннє безпілотники вразили портову інфраструктуру на відстані 200 метрів від Румунського кордону.

Це свідчить, що Росія розвинула готовність до ризику, аби завдавати ударів поблизу території НАТО, пише відомство.

"Існує реалістична ймовірність того, що Росія використовує БПЛА для удару по цьому району, вважаючи, що вони з меншою ймовірністю ризикують спричинити ескалацію, ніж крилаті ракети", – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, РФ вважає їх прийнятно точними, і вони мають набагато менші бойові частини, аніж крилаті ракети, підсумовують у відомстві.

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Артем Джеріпа
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