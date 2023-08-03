Атака на Ізмаїл. Один з безпілотників міг впасти у Румунії – ЗМІ з посиланням на очевидців

Один з російських дронів-камікадзе Shahed-136, що атакували Ізмаїл 2 серпня, міг впасти на території Румунії після того, як його збила українська протиповітряна оборона. Про це повідомляє місцевий телеканал PRO TV з посиланням на декількох моряків, які це бачили.

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На момент атаки в Ізмаїльському порту було сім суден, якими керували румунські власники.

Командирам вдалось сховати кораблі на румунському березі Дунаю.

Моряки стверджують, що на записі з місця події чути вибух збитого українською ППО безпілотника, який мав би впасти "зовсім близько" від них на румунському березі Дунаю, "десь у лісі".

"Саме тут, за п'ять кілометрів вище, він впав на нас. Потім приїхали якісь машини, я думаю, з нашої прикордонної поліції. Він впав на румунський берег", – стверджує Габріель Вілі Дубіт, головний інженер корабля Cadensia.

Також телеканал наводить розмову між моряками, які дивляться на спалах вогню вночі: перший каже, що "видно на Рені", а другий каже, що не на Рені, а "у нас тут".

Румунська влада наразі не підтверджувала інцидент.

Зараз немає можливості перевірити цю інформацію.

Після 17 липня 2023 року, коли Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, її армія почала систематично атакувати українську портову інфраструктуру й міста на півдні.

У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Окрім Києва був атакований Ізмаїл на півдні Одеської області. Під час атаки сили ППО знищили понад 10 ударних безпілотників.

Після атаки ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4%, оскільки трейдери стурбовані перспективами продовження постачання українського продовольства, повідомило Reuters.

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