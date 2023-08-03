Атака на Ізмаїл. Один з безпілотників міг впасти у Румунії – ЗМІ з посиланням на очевидців
Один з російських дронів-камікадзе Shahed-136, що атакували Ізмаїл 2 серпня, міг впасти на території Румунії після того, як його збила українська протиповітряна оборона. Про це повідомляє місцевий телеканал PRO TV з посиланням на декількох моряків, які це бачили.
На момент атаки в Ізмаїльському порту було сім суден, якими керували румунські власники.
Командирам вдалось сховати кораблі на румунському березі Дунаю.
Моряки стверджують, що на записі з місця події чути вибух збитого українською ППО безпілотника, який мав би впасти "зовсім близько" від них на румунському березі Дунаю, "десь у лісі".
"Саме тут, за п'ять кілометрів вище, він впав на нас. Потім приїхали якісь машини, я думаю, з нашої прикордонної поліції. Він впав на румунський берег", – стверджує Габріель Вілі Дубіт, головний інженер корабля Cadensia.
Також телеканал наводить розмову між моряками, які дивляться на спалах вогню вночі: перший каже, що "видно на Рені", а другий каже, що не на Рені, а "у нас тут".
Румунська влада наразі не підтверджувала інцидент.
Зараз немає можливості перевірити цю інформацію.
- Після 17 липня 2023 року, коли Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, її армія почала систематично атакувати українську портову інфраструктуру й міста на півдні.
- У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Окрім Києва був атакований Ізмаїл на півдні Одеської області. Під час атаки сили ППО знищили понад 10 ударних безпілотників.
- Після атаки ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4%, оскільки трейдери стурбовані перспективами продовження постачання українського продовольства, повідомило Reuters.
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