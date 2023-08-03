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Атака на Ізмаїл. Один з безпілотників міг впасти у Румунії – ЗМІ з посиланням на очевидців

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 16:27
Атака на Ізмаїл. Один з безпілотників міг впасти у Румунії – ЗМІ з посиланням на очевидців - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Скриншот анімації від AiTelly)

Один з російських дронів-камікадзе Shahed-136, що атакували Ізмаїл 2 серпня, міг впасти на території Румунії після того, як його збила українська протиповітряна оборона. Про це повідомляє місцевий телеканал PRO TV з посиланням на декількох моряків, які це бачили.

На момент атаки в Ізмаїльському порту було сім суден, якими керували румунські власники.

Командирам вдалось сховати кораблі на румунському березі Дунаю.

Моряки стверджують, що на записі з місця події чути вибух збитого українською ППО безпілотника, який мав би впасти "зовсім близько" від них на румунському березі Дунаю, "десь у лісі".

"Саме тут, за п'ять кілометрів вище, він впав на нас. Потім приїхали якісь машини, я думаю, з нашої прикордонної поліції. Він впав на румунський берег", – стверджує Габріель Вілі Дубіт, головний інженер корабля Cadensia.

Також телеканал наводить розмову між моряками, які дивляться на спалах вогню вночі: перший каже, що "видно на Рені", а другий каже, що не на Рені, а "у нас тут".

Румунська влада наразі не підтверджувала інцидент.

Зараз немає можливості перевірити цю інформацію.

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Артем Джеріпа
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