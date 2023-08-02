Атака Росії на порт Ізмаїла призвела до стрибка світових цін на продовольство – Reuters

Ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% після того, як Росія завдала нічного удару дронами-камікадзе по порту Ізмаїла, оскільки трейдери стурбовані перспективами продовження постачання українського продовольства. Про це повідомляє Reuters.

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Агентство зазначає, що після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди та фактичної відмови гарантій безпеки для цивільних вантажних перевезень у Чорному морі Україна використовує порт Ізмаїла для експорту зерна на світовий ринок.

У порту Ізмаїла дрони-камікадзе пошкодили зерновий термінал. Президент Володимир Зеленський заявив, що нічною атакою "шахедів" російські терористи "вкотре атакували порти, зерно, глобальну продовольчу безпеку".

Атака Росії на Ізмаїл означає, що Кремль "збільшує застосування сили для відновлення морської експортної блокади України", пише Reuters.

Агентство посилається на "джерело в промисловості", яке підтвердило, що в порту Ізмаїла рівень шкоди "серйозний".

Аналітики повідомили 1 серпня, що внаслідок зриву зернової угоди експорт зерна з України за місяць знизився на 40%, проти червня, зазначає агентство.

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