Атака Росії на порт Ізмаїла призвела до стрибка світових цін на продовольство – Reuters
Ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% після того, як Росія завдала нічного удару дронами-камікадзе по порту Ізмаїла, оскільки трейдери стурбовані перспективами продовження постачання українського продовольства. Про це повідомляє Reuters.
Агентство зазначає, що після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди та фактичної відмови гарантій безпеки для цивільних вантажних перевезень у Чорному морі Україна використовує порт Ізмаїла для експорту зерна на світовий ринок.
У порту Ізмаїла дрони-камікадзе пошкодили зерновий термінал. Президент Володимир Зеленський заявив, що нічною атакою "шахедів" російські терористи "вкотре атакували порти, зерно, глобальну продовольчу безпеку".
Атака Росії на Ізмаїл означає, що Кремль "збільшує застосування сили для відновлення морської експортної блокади України", пише Reuters.
Агентство посилається на "джерело в промисловості", яке підтвердило, що в порту Ізмаїла рівень шкоди "серйозний".
Аналітики повідомили 1 серпня, що внаслідок зриву зернової угоди експорт зерна з України за місяць знизився на 40%, проти червня, зазначає агентство.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Вона повідомила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. У той же день Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити роботу коридору без Росії.
- З 19 до 23 липня Росія щодня атакувала ракетами та дронами Одесу та українські порти на Чорноморському узбережжі.
- 26 липня розвідка Британії повідомила, що Росія, мабуть, надіслала корвет для перехоплення чорноморських транспортів.
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