Атака России на порт Измаила привела к скачку мировых цен на продовольствие – Reuters

Цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4% после того, как Россия нанесла ночной удар дронами-камикадзе по порту Измаила, поскольку трейдеры обеспокоены перспективами продолжения поставок украинского продовольствия. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что после выхода России из Черноморского зернового соглашения и фактического отказа гарантий безопасности для гражданских грузоперевозок в Черном море, Украина использует порт Измаила для экспорта зерна на мировой рынок.

В порту Измаила дроны-камикадзе повредили зерновой терминал. Президент Владимир Зеленский заявил, что ночной атакой "шахедов" российские террористы "в очередной раз атаковали порты, зерно, глобальную продовольственную безопасность".

Атака России на Измаил означает, что Кремль "наращивает применение силы для возобновления морской экспортной блокады Украины", пишет Reuters.

Агентство ссылается на "источник в промышленности", который подтвердил, что в порту Измаила уровень ущерба "серьезный".

Аналитики сообщили 1 августа, что в результате срыва зернового соглашения экспорт зерна из Украины за месяц снизился на 40% по сравнению с июнем, отмечает агентство.

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