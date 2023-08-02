UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Одесская область. ОВА показала последствия удара россиян по Измаилу — фото с места

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 10:08
Одесская область. ОВА показала последствия удара россиян по Измаилу — фото с места - Фото
Последствия прилета по Измаилу (Фото: Одесская ОВА)

В Одесской областной военной администрации показали последствия удара российских оккупантов по порту в Измаиле в ночь на 2 августа. Соответствующие фото опубликовал глава ОВА Олег Кипер.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, по предварительным данным, был атакован Измаил на юге Одесской области.

Противовоздушная оборона сбила 23 беспилотника врага.

Одесская область. ОВА показала последствия удара россиян по Измаилу — фото с места

Одесская область. ОВА показала последствия удара россиян по Измаилу — фото с места

Одесская область. ОВА показала последствия удара россиян по Измаилу — фото с места

Одесская область. ОВА показала последствия удара россиян по Измаилу — фото с места

Смотрите также: Ночной удар "шахедами" по Киеву: ГСЧС показала поврежденное админздание – фото

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаИзмаилодесская областьОлег КиперShahed-136дроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 