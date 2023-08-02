Одесская область. ОВА показала последствия удара россиян по Измаилу — фото с места

В Одесской областной военной администрации показали последствия удара российских оккупантов по порту в Измаиле в ночь на 2 августа. Соответствующие фото опубликовал глава ОВА Олег Кипер.

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В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, по предварительным данным, был атакован Измаил на юге Одесской области.

Противовоздушная оборона сбила 23 беспилотника врага.

В результате атаки в Киевской области произошли пожары, есть повреждения.

26 июля 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина получила усиление системы ПВО — его направят "туда, где сейчас больше всего нужно".

В Кривом Роге сняли видео удара "Искандера" по жилому дому: "оператора" нашли и передали его СБУ.

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