Одесская область. ОВА показала последствия удара россиян по Измаилу — фото с места
02.08.2023, 10:08
Последствия прилета по Измаилу (Фото: Одесская ОВА)
В Одесской областной военной администрации показали последствия удара российских оккупантов по порту в Измаиле в ночь на 2 августа. Соответствующие фото опубликовал глава ОВА Олег Кипер.
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В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, по предварительным данным, был атакован Измаил на юге Одесской области.
Противовоздушная оборона сбила 23 беспилотника врага.
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