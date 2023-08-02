Одеська область. ОВА показала наслідки удару росіян по Ізмаїлу — фото з місця
02.08.2023, 10:08
Наслідки прильоту по Ізмаїлу (Фото: Одеська ОВА)
В Одеській обласній військовій адміністрації показали наслідки удару російських окупантів по порту в Ізмаїлі в ніч проти 2 серпня. Відповідні фото опублікував голова ОВА Олег Кіпер.
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У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Крім Києва, за попередніми даними, атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.
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