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Одеська область. ОВА показала наслідки удару росіян по Ізмаїлу — фото з місця

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 10:08
Одеська область. ОВА показала наслідки удару росіян по Ізмаїлу — фото з місця - Фото
Наслідки прильоту по Ізмаїлу (Фото: Одеська ОВА)

В Одеській обласній військовій адміністрації показали наслідки удару російських окупантів по порту в Ізмаїлі в ніч проти 2 серпня. Відповідні фото опублікував голова ОВА Олег Кіпер.

У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Крім Києва, за попередніми даними, атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.

Протиповітряна оборона збила 23 безпілотники ворога.

Одеська область. ОВА показала наслідки удару росіян по Ізмаїлу — фото з місця

Одеська область. ОВА показала наслідки удару росіян по Ізмаїлу — фото з місця

Одеська область. ОВА показала наслідки удару росіян по Ізмаїлу — фото з місця

Одеська область. ОВА показала наслідки удару росіян по Ізмаїлу — фото з місця

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Дмитро Гриниченко
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