Одеська область. ОВА показала наслідки удару росіян по Ізмаїлу — фото з місця

В Одеській обласній військовій адміністрації показали наслідки удару російських окупантів по порту в Ізмаїлі в ніч проти 2 серпня. Відповідні фото опублікував голова ОВА Олег Кіпер.

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У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Крім Києва, за попередніми даними, атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.

Протиповітряна оборона збила 23 безпілотники ворога.

Внаслідок атаки на Київщині сталися пожежі, є пошкодження.

26 липня 2023 року президент Зеленський заявив, що Україна отримала посилення системи ППО – його спрямують "туди, де зараз найбільше потрібно".

У Кривому Розі зняли відео удару "Іскандера" по житловому будинку: "оператора" знайшли та передали його СБУ.

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