Київська область. Внаслідок атаки дронів РФ сталися пожежі, є пошкодження — голова ОВА

Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе Shahed-136 на Київщині сталися пожежі, є пошкодження. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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За його словами, повітряна тривога тривала понад три години, усі безпілотники були збиті протиповітряною обороною, прильотів та жертв немає.



Через падіння уламків в одному з населених пунктів спалахнув приватний будинок, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували.



Ще в одному населеному пункті уламки пошкодили дах магазину.

Наслідки усувають, власники пошкоджених об'єктів отримають допомогу.

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