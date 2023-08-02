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Київська область. Внаслідок атаки дронів РФ сталися пожежі, є пошкодження — голова ОВА

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 08:19
Київська область. Внаслідок атаки дронів РФ сталися пожежі, є пошкодження — голова ОВА - Фото
Мобільна група ППО (Фото: скриншот з відео)

Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе Shahed-136 на Київщині сталися пожежі, є пошкодження. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, повітряна тривога тривала понад три години, усі безпілотники були збиті протиповітряною обороною, прильотів та жертв немає.

Через падіння уламків в одному з населених пунктів спалахнув приватний будинок, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували.

Ще в одному населеному пункті уламки пошкодили дах магазину.
Наслідки усувають, власники пошкоджених об'єктів отримають допомогу.

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Дмитро Гриниченко
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війнакиївська областьппоShahed-136дрони-камікадзеРуслан Кравченко
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