Київська область. Внаслідок атаки дронів РФ сталися пожежі, є пошкодження — голова ОВА
02.08.2023, 08:19
Мобільна група ППО (Фото: скриншот з відео)
Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе Shahed-136 на Київщині сталися пожежі, є пошкодження. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
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За його словами, повітряна тривога тривала понад три години, усі безпілотники були збиті протиповітряною обороною, прильотів та жертв немає.
Через падіння уламків в одному з населених пунктів спалахнув приватний будинок, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували.
Ще в одному населеному пункті уламки пошкодили дах магазину.
Через падіння уламків в одному з населених пунктів спалахнув приватний будинок, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували.
Ще в одному населеному пункті уламки пошкодили дах магазину.
Наслідки усувають, власники пошкоджених об'єктів отримають допомогу.
- Вдень 31 липня 2023 року російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу.
- Внаслідок російського обстрілу шестеро людей загинули та 75 поранено.
- Також від ранку 31 липня російська армія нещадно обстрілювала Херсонщину. Відомо про 17 поранених та чотирьох загиблих.
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