ЗСУ: Росія вночі запустила "рої" Shahed-136 з трьох напрямків. ППО збила 23, є прильоти
02.08.2023, 09:19
Мобільна група ППО (Фото: Нацгвардія)
Російські окупанти в ніч проти 2 серпня запустили по Україні дрони-камікадзе Shahed-136 з трьох напрямків. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що "шахеди" запускалися з Курська, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.
Сили протиповітряної оборони знищили 23 баражувальних боєприпаси.
Зазначається, що більшість безпілотників знищено у Київській та Одеській областях, частина запущених дронів вразила портову інфраструктуру на Одещині.
У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Крім Києва, за попередніми даними, атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.
- Внаслідок атаки на Київщині сталися пожежі, є пошкодження.
- 26 липня 2023 року президент Зеленський заявив, що Україна отримала посилення системи ППО – його спрямують "туди, де зараз найбільше потрібно".
- У Кривому Розі зняли відео удару "Іскандера" по житловому будинку: "оператора" знайшли та передали його СБУ.
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