ЗСУ: Росія вночі запустила "рої" Shahed-136 з трьох напрямків. ППО збила 23, є прильоти

Російські окупанти в ніч проти 2 серпня запустили по Україні дрони-камікадзе Shahed-136 з трьох напрямків. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що "шахеди" запускалися з Курська, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Сили протиповітряної оборони знищили 23 баражувальних боєприпаси.

Зазначається, що більшість безпілотників знищено у Київській та Одеській областях, частина запущених дронів вразила портову інфраструктуру на Одещині.

У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Крім Києва, за попередніми даними, атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.

Внаслідок атаки на Київщині сталися пожежі, є пошкодження.

26 липня 2023 року президент Зеленський заявив, що Україна отримала посилення системи ППО – його спрямують "туди, де зараз найбільше потрібно".

У Кривому Розі зняли відео удару "Іскандера" по житловому будинку: "оператора" знайшли та передали його СБУ.

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