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ЗСУ: Росія вночі запустила "рої" Shahed-136 з трьох напрямків. ППО збила 23, є прильоти

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02.08.2023, 09:19
ЗСУ: Росія вночі запустила
Мобільна група ППО (Фото: Нацгвардія)

Російські окупанти в ніч проти 2 серпня запустили по Україні дрони-камікадзе Shahed-136 з трьох напрямків. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що "шахеди" запускалися з Курська, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Сили протиповітряної оборони знищили 23 баражувальних боєприпаси.

Зазначається, що більшість безпілотників знищено у Київській та Одеській областях, частина запущених дронів вразила портову інфраструктуру на Одещині.

У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Крім Києва, за попередніми даними, атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.

Дивіться також: Нічний удар "шахедами" по Києву: ДСНС показала пошкоджену адмінбудівлю – фото

Дмитро Гриниченко
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війнаодеська областькиївська областьповітряні силиппоShahed-136дрони-камікадзе
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