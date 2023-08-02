Під час нічної атаки півднем Одеської області Сили протиповітряної оборони знищили понад 10 ударних безпілотників типу Shahed-136. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" та публікує відео руйнувань в Ізмаїлі.
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"Ворог прицільно намагався знищити саме портову інфраструктуру на Дунаї", – йдеться у повідомленні.
Сили ППО збили 11 "шахедів", але частину атакувальних дронів знищити не вдалося.
Удари росіяни завдали по елеватору та зерносховищу, серйозні руйнування зазнали багатоповерхові адміністративні будівлі.
- 24 липня 2023 року Росія атакувала інший дунайський порт – Рені. Тоді їм вдалося зруйнувати три склади із зерном.
- У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Окрім Києва був атакований Ізмаїл на півдні Одеської області.
- Протиповітряна оборона збила 23 безпілотники ворога.
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