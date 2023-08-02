Під час нічної атаки півднем Одеської області Сили протиповітряної оборони знищили понад 10 ударних безпілотників типу Shahed-136. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" та публікує відео руйнувань в Ізмаїлі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Ворог прицільно намагався знищити саме портову інфраструктуру на Дунаї", – йдеться у повідомленні.

Сили ППО збили 11 "шахедів", але частину атакувальних дронів знищити не вдалося.

Удари росіяни завдали по елеватору та зерносховищу, серйозні руйнування зазнали багатоповерхові адміністративні будівлі.

24 липня 2023 року Росія атакувала інший дунайський порт – Рені. Тоді їм вдалося зруйнувати три склади із зерном.

У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Окрім Києва був атакований Ізмаїл на півдні Одеської області.

Протиповітряна оборона збила 23 безпілотники ворога.

Читайте також: Росіяни зруйнували морвокзал Ізмаїла. Його відреставрували лише чотири роки тому – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.