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Удар росіян по Ізмаїлу. Збито понад 10 дронів. ЗСУ показали руйнування у місті – відео видео

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02.08.2023, 11:42
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Під час нічної атаки півднем Одеської області Сили протиповітряної оборони знищили понад 10 ударних безпілотників типу Shahed-136. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" та публікує відео руйнувань в Ізмаїлі.

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"Ворог прицільно намагався знищити саме портову інфраструктуру на Дунаї", – йдеться у повідомленні. 

Сили ППО збили 11 "шахедів", але частину атакувальних дронів знищити не вдалося.

Удари росіяни завдали по елеватору та зерносховищу, серйозні руйнування зазнали багатоповерхові адміністративні будівлі.

Читайте також: Росіяни зруйнували морвокзал Ізмаїла. Його відреставрували лише чотири роки тому – фото

Наталія Медведєва
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війнаодеська областьпортІзмаїлShahed-136
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