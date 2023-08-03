Румунія перевіряє повідомлення про падіння російського дрона в країні: Поки не знайшли

Група фахівців Військово-повітряних сил Румунії розслідує повідомлення про те, що частини російського безпілотника могли впасти на території держави. Наразі вони не знайшли доказів, йдеться у повідомленні Міноборони Румунії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відомству повідомили про інформацію, яку оприлюднили представники місцевої влади повіту Тульча про нібито падіння частин безпілотника, причетного до атаки РФ на український порт Ізмаїл 2 серпня.

Група фахівців ВПС країни виїхало на місце 3 серпня.

Наразі вони не виявили конкретні елементи, які б підтвердити поширені гіпотези.

"Безпілотники, використані РФ в цих незаконних і невиправданих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії", – зауважують у Міноборони країни.

Румунський телеканал PRO TV з посиланням на очевидців повідомило, що один з російських дронів-камікадзе Shahed-136, які атакували Ізмаїл 2 серпня, міг впасти на території Румунії після того, як його збила українська протиповітряна оборона.

Після 17 липня 2023 року, коли Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, її армія почала систематично атакувати українську портову інфраструктуру й міста на півдні.

У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Окрім Києва був атакований Ізмаїл на півдні Одеської області. Під час атаки сили ППО знищили понад 10 ударних безпілотників.

Читайте також: Атака Росії на порт Ізмаїла призвела до стрибка світових цін на продовольство – Reuters

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.