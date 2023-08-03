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Румунія перевіряє повідомлення про падіння російського дрона в країні: Поки не знайшли

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 20:10
Румунія перевіряє повідомлення про падіння російського дрона в країні: Поки не знайшли - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: gettyimages)

Група фахівців Військово-повітряних сил Румунії розслідує повідомлення про те, що частини російського безпілотника могли впасти на території держави. Наразі вони не знайшли доказів, йдеться у повідомленні Міноборони Румунії.

Відомству повідомили про інформацію, яку оприлюднили представники місцевої влади повіту Тульча про нібито падіння частин безпілотника, причетного до атаки РФ на український порт Ізмаїл 2 серпня.

Група фахівців ВПС країни виїхало на місце 3 серпня.

Наразі вони не виявили конкретні елементи, які б підтвердити поширені гіпотези.

"Безпілотники, використані РФ в цих незаконних і невиправданих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії", – зауважують у Міноборони країни.

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Артем Джеріпа
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