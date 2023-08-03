Румыния проверяет сообщения о падении российского дрона в стране: Пока не нашли

Группа специалистов ВВС Румынии расследует сообщения о том, что части российского беспилотника могли упасть на территории государства. Пока они не нашли доказательств, говорится в сообщении Минобороны Румынии.

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Ведомству сообщили об информации, которую обнародовали представители местных властей уезда Тульча о якобы падении частей беспилотника, причастного к атаке РФ на украинский порт Измаил 2 августа.

Группа специалистов ВВС страны выехала на место 3 августа.

Пока они не обнаружили конкретные элементы, которые подтвердили бы распространенные гипотезы.

"Беспилотники, использованные РФ в этих незаконных и неоправданных атаках, ни разу не пересекали воздушное пространство Румынии", – отмечают в Минобороны страны.

Румынский телеканал PRO TV со ссылкой на очевидцев сообщил, что один из российских дронов-камикадзе Shahed-136, атаковавших Измаил 2 августа, мог упасть на территории Румынии после того, как его сбила украинская противовоздушная оборона.

После 17 июля 2023 года, когда Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы, ее армия начала систематически атаковать украинскую портовую инфраструктуру и города на юге.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, был атакован Измаил на юге Одесской области. Во время атаки силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников.

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