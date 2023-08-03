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Румыния проверяет сообщения о падении российского дрона в стране: Пока не нашли

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 20:10
Румыния проверяет сообщения о падении российского дрона в стране: Пока не нашли - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: gettyimages)

Группа специалистов ВВС Румынии расследует сообщения о том, что части российского беспилотника могли упасть на территории государства. Пока они не нашли доказательств, говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Ведомству сообщили об информации, которую обнародовали представители местных властей уезда Тульча о якобы падении частей беспилотника, причастного к атаке РФ на украинский порт Измаил 2 августа.

Группа специалистов ВВС страны выехала на место 3 августа.

Пока они не обнаружили конкретные элементы, которые подтвердили бы распространенные гипотезы.

"Беспилотники, использованные РФ в этих незаконных и неоправданных атаках, ни разу не пересекали воздушное пространство Румынии", – отмечают в Минобороны страны.

Читайте также: Атака России на порт Измаила привела к скачку мировых цен на продовольствие – Reuters

Артём Джерипа
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