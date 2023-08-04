Россия бьет дронами по портам на Дунае: считает, что менее рискованно – разведка Британии

Россия может наносить удары по портовой инфраструктуре на Дунае дронами-камикадзе Shahed-136, поскольку считает, что они несут меньший риск эскалации, чем крылатые ракеты. Об этом сообщает Британская разведка.

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В последний раз беспилотники поразили портовую инфраструктуру в 200 метрах от Румынской границы.

Это свидетельствует, что Россия развила готовность к риску, чтобы наносить удары вблизи территории НАТО, пишет ведомство.

"Существует реалистичная вероятность того, что Россия использует БПЛА для удара по этому району, считая, что они с меньшей вероятностью рискуют вызвать эскалацию, чем крылатые ракеты", – говорится в сообщении.

Вероятно, РФ считает их приемлемо точными, и они имеют гораздо меньшие боевые части, чем крылатые ракеты, заключают в ведомстве.

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