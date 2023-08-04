Россия бьет дронами по портам на Дунае: считает, что менее рискованно – разведка Британии
Россия может наносить удары по портовой инфраструктуре на Дунае дронами-камикадзе Shahed-136, поскольку считает, что они несут меньший риск эскалации, чем крылатые ракеты. Об этом сообщает Британская разведка.
В последний раз беспилотники поразили портовую инфраструктуру в 200 метрах от Румынской границы.
Это свидетельствует, что Россия развила готовность к риску, чтобы наносить удары вблизи территории НАТО, пишет ведомство.
"Существует реалистичная вероятность того, что Россия использует БПЛА для удара по этому району, считая, что они с меньшей вероятностью рискуют вызвать эскалацию, чем крылатые ракеты", – говорится в сообщении.
Вероятно, РФ считает их приемлемо точными, и они имеют гораздо меньшие боевые части, чем крылатые ракеты, заключают в ведомстве.
- После 17 июля 2023 г., когда Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы, ее армия начала систематически атаковать украинскую портовую инфраструктуру и города на юге.
- В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, был атакован Измаил на юге Одесской области. Во время атаки силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников.
- Румынский телеканал PRO TV со ссылкой на очевидцев сообщил, что один из российских дронов мог упасть на территории Румынии после того, как его сбила украинская противовоздушная оборона. Специалисты Военно-воздушных сил Румынии расследуют сообщения об этом, пока доказательств не нашли.
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