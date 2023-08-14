Крилаті ракети "Калібр" та дрони-камікадзе Shahed-136, здатні обвалити багатоповерховий будинок через свою вагу та детонацію десятків кілограмів вибухівки на борту, знову атакують Україну. Ці летючі боєприпаси армія країни-терориста Росії запустила по Одесі та області, за даними моніторингових каналів, з аеродрому в Приморсько-Ахтарську на Кубані, з території окупованого Криму та Чорного моря.

Пізніше росіяни атакували ракетами Запоріжжя чи передмістя.

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01:09. "Стрілкотня" та вибухи в Одесі, повідомили два співрозмовники LIGA.net у місті. Ймовірно, це робота ППО по дронах.

01:14. Попередньо відомо про чотири групи БПЛА: три в напрямку Одеси, одна – Південного, повідомили в ОК "Південь".

01:15. В Одесі продовжує час від часу гриміти. Збивають "шахеди".

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01:17. Вибухи у Херсоні, пише співрозмовник із міста. Ймовірно, черговий артилерійський чи "реактивний" обстріл з окупованого лівого берега Дніпра.

01:20. Співрозмовник повідомив з Одеси, що щонайменше один дрон збитий: був спалах у небі та характерний "дощ" палаючих уламків.

01:39. Ймовірно, пуск крилатої ракети "Калібр" із Чорного моря чи фальш-ціль. Потім ще три. О 01:43 моніторинг повітряних сил підтвердив ракетну небезпеку для півдня.

01:54-01:59. Одеса знов чує звуки вибухів. ППО чи прильоти, чи ППО та прильоти, невідомо.

01:59. Група ракет у напрямку Одеси, пишуть Повітряні сили.

02:01. Нові вибухи у місті на морі.

02:08. Вже якийсь час тихо.

02:09. Знов гримить. ППО. І знову в 02:15-02:17.

02:19. Вибухи у Запоріжжі чи передмісті. Місцеві моніторинг-канали пишуть про, ймовірно, атаку з російських ЗРК С-300, перероблених для ударів по наземних цілях. Повітряні сили повідомляють про "балістику".

02:25. Відбої тривоги на півдні. В Одесі є або прильоти, або падіння уламків.

02:43. Знов сирени в Одеській області. Нові "шахеди" на підльоті.

02:48. За результатами першої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж, в будівлях вибуховою хвилею вибито вікна. (ОВА)

02:59. Знову працює протиповітряна оборона в Одесі.

03:02. Поступила інформація про трьох постраждалих внаслідок першої за ніч атаки по Одесі.

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