Новини | Одеса під ударом – Калібри та Shahed-136, у Запоріжжі – прильоти з С-300, обстріляно також Херсон
Крилаті ракети "Калібр" та дрони-камікадзе Shahed-136, здатні обвалити багатоповерховий будинок через свою вагу та детонацію десятків кілограмів вибухівки на борту, знову атакують Україну. Ці летючі боєприпаси армія країни-терориста Росії запустила по Одесі та області, за даними моніторингових каналів, з аеродрому в Приморсько-Ахтарську на Кубані, з території окупованого Криму та Чорного моря.
Пізніше росіяни атакували ракетами Запоріжжя чи передмістя.
01:09. "Стрілкотня" та вибухи в Одесі, повідомили два співрозмовники LIGA.net у місті. Ймовірно, це робота ППО по дронах.
01:14. Попередньо відомо про чотири групи БПЛА: три в напрямку Одеси, одна – Південного, повідомили в ОК "Південь".
01:15. В Одесі продовжує час від часу гриміти. Збивають "шахеди".
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01:17. Вибухи у Херсоні, пише співрозмовник із міста. Ймовірно, черговий артилерійський чи "реактивний" обстріл з окупованого лівого берега Дніпра.
01:20. Співрозмовник повідомив з Одеси, що щонайменше один дрон збитий: був спалах у небі та характерний "дощ" палаючих уламків.
01:39. Ймовірно, пуск крилатої ракети "Калібр" із Чорного моря чи фальш-ціль. Потім ще три. О 01:43 моніторинг повітряних сил підтвердив ракетну небезпеку для півдня.
01:54-01:59. Одеса знов чує звуки вибухів. ППО чи прильоти, чи ППО та прильоти, невідомо.
01:59. Група ракет у напрямку Одеси, пишуть Повітряні сили.
02:01. Нові вибухи у місті на морі.
02:08. Вже якийсь час тихо.
02:09. Знов гримить. ППО. І знову в 02:15-02:17.
02:19. Вибухи у Запоріжжі чи передмісті. Місцеві моніторинг-канали пишуть про, ймовірно, атаку з російських ЗРК С-300, перероблених для ударів по наземних цілях. Повітряні сили повідомляють про "балістику".
02:25. Відбої тривоги на півдні. В Одесі є або прильоти, або падіння уламків.
02:43. Знов сирени в Одеській області. Нові "шахеди" на підльоті.
02:48. За результатами першої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж, в будівлях вибуховою хвилею вибито вікна. (ОВА)
02:59. Знову працює протиповітряна оборона в Одесі.
03:02. Поступила інформація про трьох постраждалих внаслідок першої за ніч атаки по Одесі.
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- 17 липня 2023 року РФ вийшла із зернової угоди й кілька ночей масовано атакувала Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам. Атаки торкнулися Рені та Ізмаїлу.
- Один із Shahed-136, який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидні. Офіційно Румунія, країна НАТО, "не знайшла доказів".
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