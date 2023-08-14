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Новости | В Одессе взрывы – прилетели Shahed-136, работает ПВО. Херсон под ударом с левого берега

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 01:13
В Одессе взрывы – прилетели Shahed-136, работает ПВО. Херсон под ударом с левого берега - Фото
Фото: Сталевий кордон/ГНСУ

Дроны-камикадзе Shahed-136, способные обрушить многоэтажный дом за счет веса и детонации десятков килограммов взрывчатки на борту, вновь атакуют Украину. Летающие боеприпасы армия страны-террориста России запустила, по данным мониторинговых каналов, якобы с аэродрома в Приморсько-Ахтарске на Кубани и с территории оккупированного Крыма по Одессе и области

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01:09. "Стрелкотня" и взрывы в Одессе, сообщили два собеседника LIGA.net в городе. Вероятно, это работа ПВО по дронам.

01:14. Предварительно известно о четырех группах БПЛА: три в направлении Одессы, одна – Южного, сообщили в ОК "Юг".

01:15. В Одессе продолжает время от времени греметь. Сбивают "шахеды".

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01:17. Взрывы в Херсоне, пишет собеседник из города. Вероятно, очередной артиллерийский или "реактивный" обстрел с оккупированного левого берега Днепра.

01:20. Собеседник сообщил из Одессы, что по меньшей мере один дрон сбит: была вспышка в небе и характерный "дождь" горящих обломков.

Новость дополняется...

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Євген Пилипенко
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войнаОдессадронБПЛАдрон-камикадзеShahed
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