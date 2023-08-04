"Это и есть план Путина". Разведки Запада встревожены выборами президента США в 2024 году

Российский диктатор Владимир Путин намерен продолжать полномасштабное вторжение до конца 2024 года в надежде, что возможное возвращение к власти 45-го президента США Дональда Трампа перекроет поток американской помощи Украине. Так считают опрошенные каналом CNN высокопоставленные официальные лица США и Европы.

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Выборы президента США в следующем году остаются ключевым фактором, который, по мнению топ-чиновников в службах нацбезопасности, разведках и дипломатии Запада, повлияет на решения Путина по Украине.

Один американский чиновник заявил, что у них "нет сомнений" в том, что Путин "пытается продержаться" до выборов 2024 года в США.

Еще один собеседник из разведки сказал, что "это своего рода слон в комнате" для Украины, США и Европы.

"Путин знает, что Трамп ему поможет. Как [знают] и украинцы, и наши европейские партнеры. Поэтому, хотя мы и не видели ничего очень явного на этот счет, полагаю, что все так думают", – отметил он.

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Третий собеседник CNN, европейский дипломат, сказал, что, по их мнению, попытка затянуть войну до выборов в США "именно то, что является планом Путина".

Чиновники-собеседники считают, что Путин может рассматривать победу Трампа или другого кандидата от Республиканской партии как шанс, что США откажутся от поддержки Украины или сократят ее.

По их словам, такое внимание Кремля к американским выборам делает еще более важным для Вашингтона сохранение долгосрочной поддержки Украины – обязательства, которое администрация президента США Джо Байдена продолжает повторять.

На август 2023 года, то есть за 15 месяцев до выборов, Трамп является абсолютным фаворитом на выдвижение от республиканцев. Он утверждает, что может " уладить войну за 24 часа ", а его ультраправое партийное MAGA-крыло категорически против продолжения поддержки официального Киева.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид считает, что выборы-2024 "все усложняют", так как россияне "думают, что у них есть свет в конце туннеля".

"Это побуждает Путина думать, что они могут "переждать" американцев, потому что политическая поддержка Украины будет подорвана в случае победы Трампа", — сказал он.

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Уильям Тейлор, экс-посол США в Киеве, считает, что украинцы "хотят победить или сделать что-то, что изменит динамику [на поле боя] до конца этого года", и уточняет: "Есть множество причин такой спешки; например, то, что они гибнут каждый день, но и президентские выборы в США — одна из них".

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