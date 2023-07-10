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Зеленский ответил Трампу: Байден тоже мог закончить войну за пять минут, но ценой Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 08:49
Зеленский ответил Трампу: Байден тоже мог закончить войну за пять минут, но ценой Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский ответил 45-му президенту США Дональду Трампу, который заявлял, что закончил бы войну РФ против Украины "за 24 часа". Об этом он сообщил в интервью ABC News.

По его словам, он приветствует желание довести войну до конца, однако оно должно быть основано на каком-то реальном опыте. 

"Ну, похоже, эти 24 часа уже были у Дональда Трампа когда-то в его жизни. Мы были на войне, не полномасштабной войне, но мы были на войне и , как я предполагаю, у него было это время в его распоряжении, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты", — сказал Зеленский.

Он отметил, что если говорить о прекращении войны за счет Украины и принуждении ее к отказу от территорий, то таким образом президент США Джо Байден мог бы "закончить войну" даже за пять минут. 

"Но мы не согласились бы. Я ценю тех, кто говорит, что вы сделали достаточно. Поверьте мне, несмотря ни на что, я ценю помощь. Что касается слова "достаточно", ну, мы, украинцы, не люди, известные чрезмерными аппетитами", — резюмировав глава государства.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии является губернатор Флориды Рон Десантис. 

Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: Зеленский верит, что Украина победит до выборов в США. Ранее Трамп критиковал помощь ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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