Зеленський відповів Трампу: Байден теж міг закінчити війну за п'ять хвилин, але ціною України

Президент Володимир Зеленський відповів 45-му президенту США Дональду Трампу, який заявляв, що закінчив би війну РФ проти України "за 24 години". Про це він повідомив в інтерв'ю ABC News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, він вітає бажання довести війну до кінця, проте воно має ґрунтуватися на якомусь реальному досвіді.

"Ну, схоже, ці 24 години вже були у Дональда Трампа колись у його житті. Ми були на війні, не повномасштабній війні, але ми були на війні і, як я припускаю, у нього був цей час у його розпорядженні, але у нього, мабуть, були якісь інші пріоритети", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що якщо говорити про припинення війни коштом України та примус її до відмови від територій, то таким чином президент США Джо Байден міг би "закінчити війну" навіть за п'ять хвилин.

"Але ми не погодилися б. Я ціную тих, хто каже, що ви зробили достатньо. Повірте мені, незважаючи ні на що, я ціную допомогу. Щодо слова "достатньо", ну ми, українці, не люди, відомі надмірними апетитами", — резюмувавши главу держави.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому Джо Байден і Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії є губернатор Флориди Рон Десантіс.



Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він казав, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

Читайте також: Зеленський вірить, що Україна переможе до виборів у США. Раніше Трамп критикував допомогу ЗСУ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.