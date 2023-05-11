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Зеленский верит, что Украина победит до выборов в США. Ранее Трамп критиковал помощь ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 10:53
Зеленский верит, что Украина победит до выборов в США. Ранее Трамп критиковал помощь ВСУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский верит, что Украина победит в войне против России до выборов президента США в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, у него нет опасений насчет того, что президент США Джо Байден, который пообещал бессрочную поддержку Украины, не будут переизбран на второй срок в 2024 году. 

Он отметил, что Украину в Конгрессе США поддерживают как Демократическая, так и Республиканская партия. 

"Кто знает, где мы будем когда пройдут выборы? Я верю, что к тому времени мы победим", — сказал Зеленский.

Ранее 45 американский президент Дональд Трамп, который намерен баллотироваться в Белый дом в 2024 году в очередной раз раскритиковал военную помощь Украине. В интервью каналу CNN он сказал, что не будет обязываться оказывать военную поддержку в случае победы на выборах.

"Мы отдаем так много оборудования, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя", — сказал Трамп.

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис, который пока не объявлял официально об участии в партийных праймериз. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине, – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит 

Дмитрий Гриниченко
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