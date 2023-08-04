"Це і є план Путіна". Розвідки Заходу стривожені виборами президента США у 2024 році
Російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати повномасштабне вторгнення до кінця 2024 року, сподіваючись, що можливе повернення до влади 45-го президента США Дональда Трампа перекриє потік американської допомоги Україні. Так вважають опитані каналом CNN високопосадовці США та Європи.
Вибори президента США наступного року залишаються ключовим чинником, який, на думку топчиновників у службах нацбезпеки, розвідках та дипломатії Заходу, вплине на рішення Путіна щодо України.
Один американський чиновник заявив, що у них "нема сумнівів" у тому, що Путін "намагається протриматися" до виборів 2024 року в США.
Ще один співрозмовник із розвідки сказав, що "це свого роду слон у кімнаті" для України, США та Європи.
"Путін знає, що Трамп йому допоможе. Як [знають] і українці, і наші європейські партнери. Тому, хоча ми й не бачили нічого дуже явного щодо цього, вважаю, що всі так думають", – зазначив він.
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Третій співрозмовник CNN, європейський дипломат, сказав, що, на їхню думку, спроба затягнути війну до виборів у США "саме і є планом Путіна".
Чиновники-співрозмовники вважають, що Путін може розглядати перемогу Трампа чи іншого кандидата від Республіканської партії як шанс, що США відмовляться від підтримки України, або скоротять її.
За їх словами, така увага Кремля до американських виборів робить ще важливішим для Вашингтона збереження довгострокової підтримки України – зобов'язання, яке адміністрація президента США Джо Байдена продовжує повторювати.
Колишній посол США в Польщі Деніел Фрід вважає, що вибори-2024 "все ускладнюють", оскільки росіяни "думають, що у них є світло в кінці тунелю".
"Це спонукає Путіна думати, що вони можуть "перечекати" американців, тому що політична підтримка України буде підірвана у разі перемоги Трампа", – сказав він.
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Вільям Тейлор, експосол США в Києві, вважає, що українці "хочуть перемогти або зробити щось, що змінить динаміку [на полі бою] до кінця цього року", і уточнює: "Є безліч причин такого поспіху; наприклад, те, що вони гинуть щодня, але й президентські вибори в США одна з них".
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- Міністр закордонних справ Кулеба також повідомив, що Україна проведе "стільки контрнаступів, скільки потрібно", щоб вигнати Росію.
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