Дональд Трамп розповів, як він "помирить" Росію та Україну "за один день"

У разі перемоги на виборах президента США 2024 року Дональд Трамп запропонує Києву "припинити" чинити опір, а Кремлю погрожує посиленням військової підтримки України. Про це колишній президент сказав в інтерв'ю Fox News.

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Трамп знову сказав, що він "укладе угоду за один день".

"Я чудово знаю Зеленського, і я чудово, і навіть краще, знаю Путіна. І в мене хороші відносини, відмінні відносини з ними", – сказав колишній президент США.

"Зеленському я б сказав: все, припини це. Ви повинні укласти угоду... Путіну я б сказав: якщо ти не укладеш угоду, ми дамо йому (мабуть, Зеленському. – Ред) дуже багато (мабуть, зброї. – Ред), більше, ніж вони колись отримували, якщо буде потрібно", – заявив Трамп.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому Джо Байден і Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії є губернатор Флориди Рон Десантіс.



Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе.

10 липня президент Володимир Зеленський сказав, що "ці 24 години" у Трампа вже були", але він ними не скористався. "Ми були на війні, не повномасштабній війні, але ми були на війні і, як я припускаю, у нього був цей час у його розпорядженні, але у нього, мабуть, були якісь інші пріоритети", – сказав президент.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він казав, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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