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Дональд Трамп рассказал, как он "помирит" Россию и Украину "за один день"

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 23:48
Дональд Трамп рассказал, как он
Дональд Трамп (Фото - EPA)

В случае победы на выборах президента США 2024 года Дональд Трамп предложит Киеву "прекратить" сопротивляться, а Кремлю пригрозит усилением военной поддержки Украины. Об этом бывший президент сказал в интервью Fox News.

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Трамп снова сказал, что он "заключит сделку за один день".

"Я отлично знаю Зеленского, и я отлично, и даже лучше, знаю Путина. И у меня хорошие отношения, отличные отношения с ними", – сказал бывший президент США.

"Зеленскому я бы сказал: все, хватит. Вы должны заключить соглашение...  Путину я бы сказал: если ты не заключишь соглашение, мы дадим ему (видимо, Зеленскому. – Ред) очень много (видимо, оружия. – Ред), больше, чем они когда-то получали, если будет нужно", – завил Трамп.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии является губернатор Флориды Рон Десантис. 

Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

10 июля президент Владимир Зеленский сказал, что "эти 24 часа"  у Трампа уже были, но он ими не воспользовался. "Мы были на войне, не полномасштабной войне, но мы были на войне и, как я предполагаю, у него было это время в его распоряжении, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты", сказал президент.

  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: Зеленский верит, что Украина победит до выборов в США. Ранее Трамп критиковал помощь ВСУ

Сергей Бережной
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