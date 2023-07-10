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"1:1, серія пенальті, Україна попереду". Оцінка від офіцера, який свідчив проти Трампа

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 13:25
Александр Віндман (фото - ЕРА)

Якщо порівняти повномаштабну війну з футбольним матчем, то при рахунку 1:1 "зараз ми граємо в серії пенальті, й Україна попереду". Так на прохання Української правди оцінив нинішній період війни Александр Віндман, директор з європейських справ у Раднацбезі США (2018—2020) за 45-го президента Дональда Трампа, який восени 2019 року свідчив проти нього перед Конгресом.

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На питання "Як ви думаєте, коли Україна виграє цю війну?" відставний офіцер армії США відповів, що існує "висока ймовірність", що будуть розпочаті "серйозні" переговори ближче до кінця 2023 року.

"Я думаю, що війна почне приймати більш передбачуваний поворот, можливо, ближче до кінця цього року. І зрештою, це триває вже дев'ять років. Я вважаю за краще покінчити з цим якомога швидше, заради людства, заради українців", – сказав відставний полковник.

Віндман, який під тиском подав у відставку з армії США в липні 2020 і потім закінчив докторську програму Інституту зовнішньої політики Школи передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса, каже, що йому "набагато спокійніше уявляти, що ми вступимо в іншу фазу цієї війни, фазу переговорів, де правила зміняться".

"Тому що Росія в надії досягти своїх політичних цілей буде набагато обмеженіша в тому, як вона використовує свою силу", – пояснив він свою думку.

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Віндман вважає, якщо американці у 2024 році знову оберуть Трампа президентом, "підтримки з боку США не буде", і тому для України "найкраще – перемогти раніше".

Він "майже впевнений", що на саміті у Вільнюсі Альянс формально не запросить Україну до НАТО, і погодився з думкою, що зараз виглядає так, що саме Білий дім виступає проти українських перспектив у оборонному блоці: "Думаю, що певною мірою це правда", бо люди з нацбезпеки США "вважають це потенційно провокаційним" [для Росії].

Віндман вважає, що Альянс мав би запросити Україну до НАТО, а потім поетапно проголосувати за вступ: "Саме запрошення було б надзвичайно сильним сигналом для країн, особливо на східному фланзі, які швидко проголосують за Україну, а потім почнеться набагато складніший процес".

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Євген Пилипенко
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