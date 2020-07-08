Ключевой свидетель против Трампа в "украинагейте" уходит из армии США
Адвокат подполковника Виндмана заявил, что его отставка стала результатом "кампании запугивания и мести" со стороны президента США
Ключевой свидетель на слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа подполковник армии США Александр Виндман написал в Twitter, что уходит в отставку. Его адвокат говорит, что причина — в давлении со стороны Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.
"Сегодня я официально подал рапорт на увольнение из армии США, структуры, которую я люблю. Мы с семьей ждем начала следующей главы нашей жизни", - написал Виндман.
Виндман, который служил помощником по национальной безопасности в Белом доме до начала этого года и собирался стать полковником, вместо этого покинет военную службу, заявил его адвокат Дэвид Прессман.
"Посредством кампании запугивания и мести президент США попытался заставить Виндмана сделать выбор между соблюдением закона и одобрением со стороны президента, между его присягой и защитой карьеры... Патриотизм Виндмана стоил ему карьеры", - сказал адвокат.
- В начале сентября 2019 г СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 посредством расследования против сына его вероятного соперника на выборах, экс-вице-президента Джо Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим.
- Виндман, который был свидетелем разговора Трампа с Зеленским, дал показания, заявив, что действия Трампа не имели ничего общего с нацбезопасностью США.
- Также Виндман сообщил, что в обнародованной Белым домом расшифровке разговора были исключены ключевые слова и фразы.
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