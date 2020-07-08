Ключевой свидетель против Трампа в "украинагейте" уходит из армии США

Адвокат подполковника Виндмана заявил, что его отставка стала результатом "кампании запугивания и мести" со стороны президента США

Ключевой свидетель на слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа подполковник армии США Александр Виндман написал в Twitter, что уходит в отставку. Его адвокат говорит, что причина — в давлении со стороны Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

"Сегодня я официально подал рапорт на увольнение из армии США, структуры, которую я люблю. Мы с семьей ждем начала следующей главы нашей жизни", - написал Виндман.

Виндман, который служил помощником по национальной безопасности в Белом доме до начала этого года и собирался стать полковником, вместо этого покинет военную службу, заявил его адвокат Дэвид Прессман.

"Посредством кампании запугивания и мести президент США попытался заставить Виндмана сделать выбор между соблюдением закона и одобрением со стороны президента, между его присягой и защитой карьеры... Патриотизм Виндмана стоил ему карьеры", - сказал адвокат.

Вадим Ребрина

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